El Granada CF se "adapta a la Segunda sin renunciar a nada"

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, y el gerente deportivo, Fran Sánchez, han hecho balance este miércoles de la situación del club tras el mercado de fichajes de verano en el marco de un desayuno informativo con la prensa granadina, "en un ejercicio de transparencia para explicar la realidad del club". Ambos han estado acompañados por la directora de comunicación, Paula de la Peña, y por el consejero del club, Pepe Macanás. El Granada CF trabaja para adaptarse "a la realidad de Segunda División sin renunciar a nada", como ha comentado Monterrubio. En el club están "muy contentos" con el cambio del modelo deportivo y son conscientes de que tienen que hacer "más cosas a medida que los recursos vayan saliendo".

El Granada CF ha visto reducido considerablemente su presupuesto con respecto a la temporada pasada y cuenta con un tope salarial de 8,1 millones de euros. Monterrubio ha comentado que ha sido "un verano muy duro, de muchísimo trabajo e interminable" porque esa reducción de presupuesto ha dificultado muchas operaciones entre clubes. "Estamos contentos con el resultado final", ha destacado Monterrubio, quien ha indicado que el Granada CF ha perdido de ingresos aproximadamente 15 millones de euros, "14 millones de la ayuda por descenso y casi un millón de euros de derechos audiovisuales". "Es el 50% de ingresos del año pasado. Hemos recuperado algo gracias al trabajo del área deportiva y de marketing", ha indicado.

Monterrubio ha detallado que el Granada CF dispone de 9,5 millones de euros, de los cuales 8,1 son para inscribibles de la primera plantilla, entrenador y preparador físico y 1,4 millones de euros para no inscribibles, que incluye al filial, los otros equipos de la cantera y personal técnico. Así, el Granada CF ha reducido un 45% en el área deportiva y un 55% en el área no deportiva. El club ha cambiado el modelo deportivo, se ha reestructurado puesto que, en opinión de Monterrubio estaba "sobredimensionado", y ha resuelto el problema con los contratos de jugadores.

El gerente deportivo, Fran Sánchez, ha agradecido a los trabajadores del club que se hayan "implicado" dada la situación económica del club y ha destacado, en primer lugar, el acuerdo de filialidad con el Huétor Vega. "Para la primera plantilla apostamos por una plantilla más corta, más teniendo un filial en Segunda B. Queremos aprovechar los estados de ánimo de jugadores, que todos se sientan importantes", ha dicho, a la vez que ha destacado el nuevo rol de jugadores como Quini o Antonio Puertas, que esta temporada tienen más protagonismo. También ha resaltado el trabajo de jugadores del filial que han pasado a formar parte de la plantilla del primer equipo porque "se lo han ganado".

Foto: Antonio L. Juárez

Sobre la situación de Hongla, jugador que pertenecía a Gino Pozzo y finalmente se ha quedado en Granada, Fran Sánchez ha comentado que el jugador les interesa y que "si se lo gana va a jugar en el primer equipo". Ha pasado a ser "un activo del club" y el "Granada tiene una parte importante de sus derechos", por lo que en caso de una venta futura, tendrá rédito económico, si bien no ha podido desvelar el porcentaje.

Durante el desayuno informativo han comentado también la situación de Javi Varas. El portero finalmente se ha quedado en la plantilla pero la intención es que salga. El Granada CF le ha transmitido "propuestas" durante este verano que el jugador "ha decidido no aceptar", algo que consideran "respetable" pues "está en su derecho". "Varas ha tenido un comportamiento exquisito. Estamos negociando su desvinculación del club. Reconocemos su trabajo, es un gran profesional y capitán y, por su curriculum, pensábamos que era más sencilla su salida. Se le está tratando como uno más", han reconocido. "La salida de Varas sí incrementaría el margen para fichar en invierno y liberaría ciertos conceptos económicos. Se está negociando con él para que sea flexible", han destacado.

Respecto a la tardanza en la inscripción en la Liga de Alejandro Pozo, el gerente deportivo ha reconocido su error al anunciar que estaba inscrito en su presentación y el retraso fue por" cantidades económicas que tenían que llegar para poder inscribirle".

Otro nombre propio ha sido Adrián Ramos. El delantero terminó su cesión y ha pasado a ser "un activo más del club". Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, como ha desvelado Fran Sánchez. Otro jugador del que se ha hablado ha sido Fran Rico. El centrocampista ha vuelto a Granada tras su cesión de dos años en el Eibar. "Ha sido capitán del Granada y tuvimos una conversación con él para ver qué pensaba. Me transmitió su punto de vista de todo, sus inquietudes... Tiene su contrato aquí y y ha sido inscrito. Se está recuperando de su lesión con los servicios médicos. Verlo en el vestuario tras los partidos, sintiéndose parte del equipo... Que vuelva a jugar será un logro. Las sensaciones son positivas y esperamos que nos pueda aportar. A partir de enero se prevé que esté recuperado, pero no lo sé con exactitud. Él quiere estar aquí y quiere jugar", ha comentado Fran Sánchez.

La ausencia del patrocinador principal también ha salido a la palestra durante el desayuno informativo, puesto que el presidente prometió que contaría con uno ya en un encuentro con la prensa en el mes de junio y aún no ha llegado. El Granada CF "espera que llegue" porque tanto el presidente como el club está "trabajando en ello", según han destacado Monterrubio y Sánchez. Han comentado el acuerdo de pagos al que han llegado con Energy King, anterior patrocinador. "Falta otra cantidad que tiene una fecha. Eso nos libera para un nuevo acuerdo con otro patrocinador", han señalado.

Foto: Antonio L. Juárez

Sobre el dinero que el Granada todavía está pendiente de cobrar, Monterrubio ha dicho que el de la venta de Rochina está reclamado en la FIFA y "tardará". "Pensamos que tenemos la razón, pero no nos pagan. Somos optimistas de que llegue una resolución favorable".

La siguiente fase de la Ciudad Deportiva también ha sido un tema tratado. Los dirigentes han asegurado que siguen trabajando en la búsqueda de "vías de financiación para empezar lo antes posible". "Hemos resueltos los trámites con el Ayuntamiento solo queda uno pequeño respecto a modificaciones en la residencia, pero no nos preocupa", ha dicho Monterrubio. "Lo prioritario son los campos de fútbol y la grada, en segundo lugar, el edificio de fútbol base y, en tercer lugar, la residencia", ha apuntado Monterrubio.

El director general ha incidido en que "los problemas de este año no solo son consecuencia de la temporada pasada, sino que se arrastran por el cambio de modelo deportivo". Son muchos los jugadores que han salido tras la compra del club y todas las negociaciones "tienen un coste". Los contratos de Primera se han ido "arrastrando" y el presupuesto arrastra "cosas positivas y negativas". También ha comentado que uno de los problemas del Granada CF es que contaba con pocos activos.

Con respecto a la campaña de abonados, el club trabaja para que "los indecisos" se logren abonar y está "muy orgulloso de los 8.000 que están". El Granada CF prefiere tener más abonados que vender entradas en los partidos porque quiere contar "con más masa social". La campaña de abonados finaliza esta semana en las taquillas, pero el club no se plantea que se cierre, como ha destacado Paula de la Peña. "No estará la taquilla abierta todo el día pero se atenderán peticiones. No vamos a cerrar las puertas en septiembre. Trabajamos internamente para que colectivos se conviertan en abonados", ha señalado.

El tema de la salida de Joselu también se ha tratado. "Era positivo a nivel económico y permitía firmar a cuatro o cinco jugadores", ha destacado Fran Sánchez. "Liberaba bastante y beneficiaba dentro de ese encaje de bolillos. Hemos decidido apostar por Juancho y están también Rodri y Ramos. Joselu lo ha aceptado bien y se lo agradecemos. Hay que acoplarse a lo que hay", ha apuntado.

Por último, Sánchez ha reiterado que el objetivo es "el próximo partido" contra el Extremadura. "El techo es que se ilusione la afición pero pensamos en el Extremadura. Tendremos dificultades por el juego que desempeñan", ha finalizado.