Análisis del entrenador rival: Juan Antonio Anquela, "El gato"

Juan Antonio Anquela, conocido como Anquela, o "El gato", o "Anquelotti", es un entrenador y exfutbolista español. Actualmente es entrenador del próximo rival maño, el Real Oviedo. Nació en Linares y actualmente tiene 60 años. Quiere ser un entrenador capaz de lidiar con la presión que se vive en la capital asturiana con el fútbol. Un técnico que se gana fácilmente a la afición, por su manera de llevar a los equipos, y por sus famosas ruedas de prensa. El míster valora como actuaciones clave el trabajo y compromiso de la plantilla.

Como jugador

El actual técnico jienense jugaba en la posición de extremo, aunque en varios clubs acabó siendo el delantero centro. Comienza su carrera en las categorías inferiores del Real Jaén, y es cedido al Úbeda CF. En el 1983 fue traspasado al Elche CF. Pasó igual por el Albacete Balompié, el Linares FC, y el Córdoba CF. Los últimos años de su carrera los pasó en el Torredonjimeno CF, CD Iliturgi, y, por último, el Real Jaén, donde se retiraría.

Como entrenador

Empezó siendo míster en el Real Jaén, donde estuvo 4 temporadas. Seguidamente completó 3 meses en la SD Huesca donde logró la permanencia del equipo oscense en la Segunda División B. Continúa en el Melilla y en el Águilas. A partir de ahí comenzó a hacer barbaridades. Fue entrenador del Alcorcón donde logró la permanencia en la categoría de bronce. Un año después, ascendería a la Segunda División A, y lograría pasar a octavos de la Copa del Rey, eliminando nada más y nada menos que al Real Madrid con un 4-1. En su última temporada aquí, llevó al Alcorcón a la final de Play Off de ascenso a primera, donde perdió contra el Real Valladolid. Seguidamente pasó por el Granada y el Numancia, donde no logró tener tanto éxito que anteriormente. Años después, haría historia con la SD Huesca, llevándolos a Play Off, donde caerían derrotados frente al Getafe. Actualmente milita en el Real Oviedo, buscado el ansiado ascenso a La Liga Santander.