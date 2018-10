Nico Schiappacasse: "La idea que tiene Antonio es buenísima"

El Rayo Majadahonda el domingo dos de septiembre a las 12:00 horas jugaba su tercer partido de la Liga 1|2|3 ante el Nàstic en el Nou Estadi de Tarragona. Finalmente conseguía sus primeros tres puntos de la temporada gracias al tanto de Nico Schiappacasse en el minuto 83 de partido.

El uruguayo ha sido protagonista para su equipo majariego después de haber conseguido la primera victoria de Segunda División gracias a su gol. Y el lunes después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Las Rozas, el atacante atendió a EFE y se ha podido leer la entrevista que le hicieron gracias a Mundo Deportivo.

Nico: “Me siento muy feliz.”

Nico está cedido al Rayo Majadahonda por el Atlético de Madrid, pero hay que decir que desde que llegó al equipo colchonero, el propio jugador asegura que ha madurado mucho, ya que vino con 17 años y ahora que tiene 19 la cabeza es diferente. Dijo: “Estoy muy contento. Debuté joven en Primera uruguaya, con dieciséis años. Siempre he intentado apoyarme en los referentes del equipo y ahora lo estoy haciendo por ejemplo con Basilio, nuestro portero en el Rayo Majadahonda. Siempre me está apoyando y a los jóvenes les viene bien.”

Nico confesó que Godín y Giménez son dos referentes para él. Comentó: “Para mí son muy importantes y lo van a ser siempre en mi vida, porque el primer día que llegué, Giménez me recibió y luego Godín me llevó al hotel en el que estaba. Cuando tienes el apoyo de unas personas así lo valoras mucho. Que dos jugadores tan importantes como ellos se tomen la molestia cómo hicieron conmigo recién llegado, no tiene precio y se valora muchísimo.”

Siguió hablando de Griezman, “Cuando compartí entrenamientos con él, parece uruguayo. Cómo se juntó tanto a Bravo y Castro en la Real Sociedad, y ahora con Godín y Giménez, se fue apuntado un poco al tema del mate. Su segundo país es Uruguay, seguro.”

Nico celebrando su gol el pasado domingo. Fotografía: La Liga

Además, otro ídolo para él es el Simeone y le gusta lo que suele decir a sus jugadores: “Que no bajen los brazos, que peleen hasta el final, y se ve el fruto que ha dado en los delanteros del Atlético.” Siguió añadiendo que hay que ver cómo trabajan Diego Costa y Griezman tanto defensiva y ofensivamente.

“Si sabemos aprovechar la idea del entrenador, nos va a venir muy bien porque tenemos muchos jugadores con mucho talento. Un campo grande como el Wanda, al equipo le viene muy bien”.

Luego habló un poco del Rayo Majadahonda diciendo: “Para mí la idea que tiene Antonio es buenísima, la verdad. Para lo que soy yo dentro del campo me viene muy bien, me cuesta más en el Atlético, porque no soy un delantero que defienda mucho y soy más de atacar.”

Y para terminar dijo que el Uruguay se parece al Atlético de Madrid, además Nico comenta que cuando se lleva puesta la celeste tienes que pensar en la gente que está mirando allí y se caen las lagrimas al ver que representan a un país tan chico que da tanta gloria, es lo más lindo que le puede pasar a un jugador.