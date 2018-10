Un año de momentos históricos

Desde aquel 27 de mayo, cuando en el minuto 97 el central del Cartagena, Míchel Zabaco, marcaba un autogol que significaba el ascenso del Rayo Majadahonda a la segunda división del fútbol profesional español, no han dejado de haber momentos históricos en la corta historia del Rayo Majadahonda. Primer partido en segunda, primer partido en “casa”, en segunda, primer punto y primera victoria en segunda... etc. De hecho, el equipo que sigue dirigiendo con corazón y cabeza Antonio Iriondo, no tiene ninguna razón para pensar que no va a seguir haciendo historia. El equipo ha demostrado en estos tres primeros partidos que puede enfrentarse a la segunda división, y no perder la cara ante los llamados grandes de la división. Solo la falta de contundencia ante la portería rival ha evitado un mayor número de puntos a estas alturas habiéndose enfrentado a tres ex-primeras, un Zaragoza claro favorito al ascenso, un Mallorca compañero de ascenso, pero con un objetivo más ambicioso que los majariegos, y un Tarragona que en casa es un equipo fiable.

Quedando el objetivo deportivo bien ilusionado, quedan por enmendarse los objetivos administrativos para que también por ese lado lleguen los momentos históricos. Sin ningún atisbo de comienzo de las obras en El Cerro del Espino, el deseo de los aficionados del Rayo de ver a su equipo en liga profesional jugando en su propia ciudad, se ve muy, muy lejos. El no facilitar a los socios del Atlético el acceso al Metropolitano para ver los partidos del Rayo, hace que el equipo no vaya a estar arropado en sus partidos de “casa”.

Así pues, viendo que el equipo camina en la senda prevista por su viaje de esta temporada, y viendo la respuesta positiva de los aficionados majariegos, tanto a nivel de abonos, como de viaje al noreste de la capital para ver a su equipo, quedan por ver las primeras muestras positivas por parte de la dirección del club en aquellos menesteres de su incumbencia. Se espera que no se hagan esperar y que también se vivan momentos históricos por ese lado.