La selección es lo más grande

Álvaro Morata se mostró muy motivado con miras hacia el encuentro del sábado ante Inglaterra en el Estadio de Wembley, el talentoso delantero de la Roja dejó en claro cómo se sintió tras no haber sido convocado para la Copa del Mundo Rusia 2018 y habló sobre sus expectativas para la UEFA Nations League: "Cada entrenador pide sus cosas, su presentación fue buena y estamos todos muy contentos. Tenemos muchos jugadores en el Chelsea, es un orgullo tener tantos futbolistas en la selección. Fue un momento muy duro para mí , pero ya no vale nada pensar en el pasado, he vivido muchas cosas bonitas con la Roja y no hay que guardar rencor a nadie. No pude estar, son cosas que te hacen motivarte y ahora estamos con más ilusión que nunca".

España competirá en el grupo 4 de la Liga A, su similar inglés será el primer escollo en la antepenúltima ventana internacional y el martes ante Croacia, la vigente subcampeona mundial en Elche. El joven futbolista español se mostró muy motivado por su regreso a la Roja y es conscientes que afrontará dos desafíos exigentes: "Sinceramente, me siento como si fuera la primera vez. Es increíble venir a la selección. Luis Enrique nos transmitió que quiere que España juegue para ganar, que todos sepan quién es la selección española y a trabajar desde el último minuto. Ahora quiero ser feliz en el Chelsea , han cambiado muchas cosas, tengo nuevo entrenador, he sido padre,he vuelto a la Roja, los hijos son una motivación especial y espero que todo ello influya en el campo. A veces dejas de valorar las cosas, no piensas en cada partido en que tienes que luchar por estar , hasta que ves los partidos en casa y te das cuenta de que venir a la selección española es lo más grande, y trabajas para estar aquí cada día. Nosotros siempre queremos jugar bien, hay muchos aspectos por mejorar".