Machín, sin Escudero y sin Mercado

Durante los últimos minutos del partido del pasado domingo frente al Real Betis Balompié, Gabriel Mercado sufrió una lesión en el brazo derecho por la que tuvo que salir del terreno de juego en una camilla.

Después de ser atendido por los sanitarios le diagnosticaron una fractura en el hueso cúbito de su brazo derecho, por la que fue intervenido quirúrgicamente el pasado lunes. La operación resultó un éxito y el jugador ya se encuentra con el alta médica en su domicilio. El tiempo que esté dado de baja el argentino dependerá de cómo evolucione la lesión durante las próximas semanas, pero se estima que no podrá volver a jugar en un mes y medio o dos meses.

Mercado, ya en su casa atendió a los medios de comunicación del club a los que hizo unas declaraciones sobre su estado: "Me encuentro mejor, aún tengo signos de dolor, pero con ganas de incorporarme al club y con mis compañeros y poder volver a jugar al fútbol. La primera noche apenas dormí por el dolor y porque se te pasan muchas cosas por la cabeza a la vez. Ya con los calmantes pude ir descansando más, aunque no puedo pretender que no me duela". También estuvo comentando que después del golpe notó que algo se le había desplazado en el brazo porque no podía moverlo, pero que al intentar correr fue cuando confirmó que algo en su brazo no estaba en el lugar correcto.

Escudero a la espera de más pruebas

Por otra parte, Sergio Escudero que sufrió una lesión en el brazo izquierdo durante el partido contra el Villarreal CF, el pasado 26 de septiembre, se ha sometido a nuevas pruebas para descartar la fractura en el codo, aunque no se podrá descartar definitivamente hasta que no realice una resonancia la próxima semana, ya que ha tenido que ser aplazada para que el jugador pueda “movilizar la extremidad con mayor seguridad”, como ha dado a conocer el Sevilla FC en una nota de prensa.