Mancha Real, El Palo y Huétor Tájar toman ventaja

Una segunda jornada donde se ha visto 28 goles, 7 victorias de las cuales seis han sido para los equipos que jugaban como local y tan solo El Palo ha ganado a domicilio, tres empates, un partido aplazado ( el River Melilla - Real Jaén que se jugará el 26 de septiembre) y una sorpresa, esta vez corrió a cargo del Antequera que perdió contra un recién ascendido como el Alhaurino.

Linares Deportivo 4 - 0 Huétor Vega

El Linares Deportivo tras su derrota en la primera jornada ante el Real Jaén se ha rehecho de la mejor manera posible, goleando al Huétor Vega ante su afición y demostrando que lo de la primera jornada solo fue cuestión de mala suerte. Bien es verdad que los goles no llegaron hasta la segunda parte ya que la primera mitad terminó con cero a cero.

En el segundo tiempo cuando tan solo llevaban tres minutos disputados iba a llegar el primer gol para el conjunto azulillo por medio de David Hurtado en propia puerta. Gol que afectó muchísimo a un Huétor que hasta ese minuto lo estaba haciendo bastante bien. En el minuto 57 Rosendo iba a anotar el dos a cero para los locales e iba a poner tierra de por medio. Pedro Beda en el minuto 78 desataría la locura en el Municipal de Linarejos al marcar el tres a cero, pero la cosa no iba a quedar ahí y en el minuto 85 Iván Bazán que había salido por Rosendo tan solo 22 minutos antes iba a marcar el definitivo cuatro a cero, dándole los tres puntos al equipo entrenado por Juan Arsenal.

C.D. Rincón 2 - 1 U.D. San Pedro

El derbi malagueño se las prometía complicado para los dos equipos ya que el Rincón venía de perder en la primera jornada y el San Pedro de empatar, pero iba a ser el Rincón el que se iba a adelantar primero en el minuto nueve por mediación de Reinaldo José. Resultado con el que se llegó al descanso dejando una segunda mitad muy abierta aunque con ventaja para los locales.

En el segundo tiempo de nuevo el Rincón iba a poner tierra de por medio anotando el segundo gol en el minuto 62 por medio de Germán Ruiz poniéndole el partido muy cuesta arriba al San Pedro que conseguiría acortar distancias en el minuto 89 por mediación de Daniel Cintrano, aunque no dio tiempo para más y los tres puntos se quedaron en el Rincón de la Victoria.

Martos C.D. 1 - 1 Alhaurín de la Torre C.F.

Partido bastante trabado y bastante aburrido para el aficionado ya que se vio muchas faltas y poco fútbol ya que ninguno de los dos equipos se hacía con el dominio del balón ni del partido. Los goles no llegaron hasta la segunda mitad cuando el recién ascendido, el Alhaurino de la Torre consiguió ponerse por delante en el marcador por medio de Alejandro en el minuto 60. Cuando todo parecía que los tres puntos iban a viajar para Granada el colegiado Dris Ahmed señaló en el minuto 89 penalti a favor del equipo local. El encargado de transformar la pena máxima fue Enrique Morales dando el reparto de puntos para ambos equipos.

C.D. Alhaurino 1 - 0 Antequera C.F.

Si la sorpresa de la jornada pasada fue la victoria del Torreperogil al Torredonjimeno sin duda alguna la de esta jornada ha sido la victoria del recién ascendido Alhaurino contra uno de los claros candidatos al ascenso como es el equipo entrenado por José Jesús Aybar, el Antequera. Partido muy bronco que se saldó con tres expulsados del Alhaurino, el centrocampista Alejandro Ramírez por doble amarilla en el minuto 10 y en el 65, el segundo entrenador Benigno Romero y el defensa José A. Domínguez que había salido en el segundo tiempo en el minuto 83 y tan solo cinco minutos después fue expulsado con roja directa. Mientras que por el Antequera fueron expulsados el delantero Iván Aguilar por doble amarilla en el minuto 88 y 89 y el entrenador José Jesús Aybar. El gol lo marcó Diego García en el minuto 87 desde los once metros dándole los tres puntos al conjunto local.

Atarfe Industrial 0 - 1 El Palo C.D.

Partido muy complicado el que le propuso el Atarfe al Palo, un partido donde estuvieron muy bien en defensa impidiendo que los malagueños pudieran marcar en ningún momento hasta que en el minuto 77 entró José Manuel por Juan José y se lanzaron a por el partido el conjunto del Palo y el Atarfe que no paraba de achicar aguas una y otra vez como podía hasta que en el minuto 87 José Manuel anotó el único y definitivo gol del partido dándole al conjunto malacitano la victoria y los tres puntos siendo el único equipo capaz de ganar en esta jornada a domicilio.

C.D. Huétor Tájar 2 - 1 C.F. Motril

Sin duda alguna el partido de la jornada era este derbi granadino entre dos candidatos a luchar por los puesto de play off de ascenso como lo demostraron la temporada pasada consiguiendo quedarse el Huétor por delante del Motril. El Huétor Tájar fue el primero en adelantarse en el marcador en el minuto 34 por medio de su jugador más peligroso que es Manu Daza, llegando al descanso con uno a cero a favor del conjunto local.

En el segundo tiempo de nuevo el Huétor Tájar iba a poner tierra de por medio anotando el dos a cero en el minuto 52 por medio de Mario Fernández dejando al Motril bastante tocado, aunque nunca bajo los brazos y se fue al ataque en busca de acortar distancias pero no lo consiguieron hasta el final, en el minuto 89 por mediación de Adrián Muñoz que iba a poner el dos a uno definitivo quedándose los tres puntos en el Miguel Moranto.

Guadix C.F. 0 - 0 Loja C.D.

El otro derbi de la jornada no iba a ser tan brillante ya que fue un partido donde no hubo goles por parte de ningún equipo aunque si hubo ocasiones para ambos equipos aunque quizás tubo más oportunidades de marcar el Guadix ya que jugó casi toda la segunda mitad con un hombre más tras la expulsión de Marcos Jiménez por doble amarilla, una en el 46 y la segunda en el 53, pero el equipo local no supo aprovechar la superioridad numérica y finalmente se llegó al final de los 90 minutos reglamentarios con empate a cero.

Vélez C.F. 2 - 2 Juv. Torremolinos C.F.

En el Derbi malagueño hubo de todo, goles, espectáculo, emoción y polémica. El partido transcurrió con bastante emoción desde el minuto uno ya que los dos equipos fueron a por los tres puntos. El primero en anotar cuando todo parecía apuntar a que se llegaría al descanso con empate a cero fue el Vélez que en el minuto 44 iba a marcar Vergara dando la ventaja al equipo local al descanso.

En el segundo tiempo la cosa se iba a poner más de cara aún para los locales, ya que en el minuto 50 Ignacio iba a meter en dos a cero a favor del Vélez, pero el Torremolinos no se dio por vencido y en los últimos minuto llego su recompensa. En el minuto 87 Francisco Javier iba a acortar distancias en el marcador y en el minuto 90 llegó la polémica con un penalti señalado al Torremolinos y transformado por Javi Amaya provocando la indignación del equipo local que vio como en tan solo tres minutos se le escapaban dos puntos.

Atl. Mancha Real 1 - 0 Torreperogil C.D.

El Torreperogil que venía de dar la sorpresa ante el Torredonjimeno iba en busca de sorprender de nuevo pero esta vez ante uno de os huesos duros del grupo como es el Mancha Real y en el campo del Mancha Real, pero esta vez no pudo ser. Los tres puntos se quedaron en el campo de la Juventud con el único gol anotado por Álex Carmona al filo del descanso en el 44.

U.D. Torredonjimeno 4 - 1 C.P. Almería

El Torredonjimeno que tras la derrota sorpresa de la primera jornada quería resarcirse ante su público ante un recién ascendido como el Pol. Almería. Pronto empezó el espectáculo del conjunto jiennense entrenado por Chumilla ya que en el minuto ocho desde los once metro iba a marcar el uno a cero Adrián Paz. La cosa no iba a quedar ahí y en el minuto 17 Javi Quesada pondría el dos a cero en el marcador. Antonio Montiel dejaría el partido visto para sentencia anotando en el minuto 23 el tres cero. Al filo del descanso el partido se le puso aún más de cara para el equipo local ya que Rubén López iba a ser expulsado con roja directa dejando al Pol. Almería con un hombre menos toda la segunda parte.

En la segunda mitad Manuel Zapata se quiso sumar a la fiesta marcando el cuatro a cero a favor del Torredonjimeno. Pero el Pol. Almería no bajo los brazos y dos minutos después en el 67 José Enrique iba a marca el gol de la vergüenza para el equipo visitante que paga los platos rotos de la primera derrota del Torredonjimeno en la primera jornada.