Mario Gaspar: "No podemos dejar puntos escapar"

El ‘2’ del Submarino Amarillo es consciente de que el arranque de temporada para el club no ha sido el esperado. Tras dos derrotas y un empate, el Villarreal CF espera ansioso la llegada de su siguiente encuentro ante el CD Leganés, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre a las 12.00 horas. Respecto al partido, Mario ha declarado que tienen “ganas de que llegue el próximo partido” y de “conseguir ya esa victoria”. Además, ha añadido que: “el inicio está claro que no ha sido bueno, pero tenemos ganas de que llegue ya ese partido para poder sumar tres puntos ya y vernos arriba en la clasificación”.

En cuanto a las causas de las derrotas, Mario Gaspar no echa balones fuera. El jugador tiene claro que es culpa del equipo y que han de seguir trabajando para reforzar las áreas en las que fallan. Ha declarado que: “Cuando se juntan los mismos factores durante varios partidos no es casualidad” y ha añadido que el equipo debe mejorar ya que lo que han hecho hasta el momento no les sirve. Además, ha destacado que el conjunto debe mejorar “las dos áreas: ataque y defensa” para poder así conseguir un mejor resultado el próximo encuentro. Respecto a los rivales, Mario Gaspar asegura que han sido mucho más efectivos que el Submarino Amarillo ya que, según él, no ha sido cuestión de que les hayan pillado “mal colocados”, sino de “un error de confiar en el que el compañero llega y no es así”.

Sin embargo, se ha mostrado confiado y contento con el trabajo del conjunto. Lejos de buscar alternativas nuevas, el jugador considera que el equipo ha de seguir en su línea de trabajo, ya que “el equipo trabaja bien y está haciendo las cosas bien”. Por ello, el ‘2’ ha añadido que: “no hay que volverse loco haciendo cosas que no vienen al caso”, simplemente hay “que exigir más” y continuar trabajando. Finalmente, ha subrayado el hecho de que deben evitar que el rival “llegue al área con esa facilidad” pero que no duda que “una vez lleguen las victorias, harán mejorar al equipo.

Mejorar los errores

Respecto a las tres primeras jornadas, el jugador ha señalado que fue el Sevilla quien más ocasiones creó, pero que, sin embargo, pudieron mantener la portería a cero. Por el contrario, los dos partidos en casa han resultado en derrotas y el defensa ha declarado que deben: “mejorar en casa si queremos estar altos en la tabla, tenemos que sumar de tres en tres y no podemos dejar puntos escapar”. Para ello, la estrategia propuesta por Mario Gaspar parece fácil: “seguir reforzando las cosas que hacemos bien e intentar no repetir los fallos”.

La reciente incorporación al Villarreal del chileno Iturra parece haber agradado mucho al jugador. Argumenta que: “llega para una posición para la que hemos tenido varios problemas y todo lo que pueda ofrecernos va a ser bueno”. El jugador ha sido muy bienvenido por todos los compañeros, sin embargo, Mari Gaspar confía en que las bajas por lesión de sus compañeros en esa posición puedan recuperarse pronto y poder “contar con ellos en el menor tiempo posible”. Además, ha añadido que Iturra tiene mucho que aportar al conjunto castellonense ya que “ya conoce la liga a la que viene” y eso es toda una ventaja.

Finalmente, la reciente incorporación del VAR a la Liga ya ha anulado un gol a los amarillos. Mario Gaspar ha expresado su opinión al respecto diciendo que: “es mejorable pero como toda tecnología necesita tiempo”. Sin embargo, pese a que considera que hay áreas en las que se podría mejorar, ha concluido diciendo que el VAR no les debe afectar.