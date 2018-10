El lateral derecho, la posición maldita del Atlético de Madrid

En la semana previa al encuentro ante el Celta, Simeone ensayó con Arias y Giménez

La inestabilidad en el lateral derecho rojiblanco ha hecho acto de aparición en los primeros partidos, que por unos motivos u otros, han convertido a esta posición en un vaivén continuo de jugadores. Juanfran comenzó como titular en las dos primeras jornadas pero cayó lesionado ante el Rayo, siendo sustituido por el ghanés Thomas Partey. En la semana previa al encuentro ante el Celta, Simeone ensayó con Arias y Giménez, pero finalmente la posición de “2” fue ocupada por Savic.

Las lesiones de Vrsaljko ya condicionaron la campaña anterior en esta posición



Estos problemas ya se dieron la temporada pasada. Juanfran y Vrsaljko eran los dueños del carril derecho, pero las diversas lesiones del croata a lo largo del año, propiciaron que cuando el de Crevillente estaba de baja, Thomas, Giménez, Saúl, Lucas y el canterano Carlos Isacc actuaran en dicho puesto.

El experimento Savic no funcionó en Balaídos

En Vigo, ante la consolidación en este inicio de curso del dúo Giménez-Godin en el centro de la defensa, se optó por Stefan Savic en el lateral, posición que previamente no había ocupado en su estancia en el club (sí la había ocupado en su selección). El montenegrino evidenció que no es su sitio ideal. Su aportación en ataque fue nula, apenas se le vio y no fue capaz de sacar un centro lateral, incorporándose más allá de la línea de tres cuartos, solo una vez. En defensa cumplió, pero no evitó el mal inicio del segundo periodo de su equipo. Para terminar de cerrar una mala tarde, acabó expulsado, lo que envió al traste cualquier opción de remontada. La apuesta del Cholo, en este caso, no funcionó.

Once inicial del Atlético en Balaídos. Fuente: Atlético de Madrid

Arias, una posible solución

Mejor jugador de la liga holandesa la pasada temporada

Mejor jugador de la liga holandesa la pasada temporada (superando a sensaciones como el “Chucky” Lozano) y titular en el Mundial con la selección colombiana ofreciendo un gran nivel, forman la carta de presentación de Santiago Arias, que llegó en el mes de julio al Atlético viniendo a sustituir el papel de Vrsaljko. Un futbolista del que se espera grandes cosas en el club; incluso con posibilidades de consolidarse como el futuro lateral derecho después de la "época Juanfran", pero en el que, a día de hoy, le falta tiempo de adaptación al sistema de juego y a los automatismos del equipo.

Arias en su debut con los rojiblancos. Fuente: Atlético de Madrid

Dudas para el partido frente al Eibar

En menos de dos semanas llega el encuentro ante el Eibar, previo al estreno en Champions frente al AS Mónaco. La participación de Juanfran está en el aire, actualmente sigue entrenando en el gimnasio y es poco probable que llegue a ambos partidos. Arias vuelve del parón FIFA con bastantes kilómetros en sus piernas (casi 15.000) tras jugar con su selección en Miami frente a Venezuela y en Nueva Jersey contra Argentina. Savic se encuentra sancionado tras su expulsión en el anterior partido, por lo que no sé descarta que Thomas, incluso Saúl o Giménez (esta opción obligaría a formar el tándem Godin-Lucas como pareja de centrales) sean los que ocupen una demarcación, que le está dando más quebraderos de cabeza de lo esperado al Cholo.