Primera jornada de Liga Iberdrola para el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano, otro fin de semana más, no disputará la competición doméstica. Aunque en esta ocasión no se debe al estado del estadio, los franjirrojos no tendrán ningún compromiso debido al parón por selecciones. Los que sí tendrán sus respectivos encuentros son las categorías inferiores del equipo de Vallecas. Pero no serán los únicos, pues el primer equipo femenino se estrenará de forma oficial en la temporada 2018-2019. Su rival a batir será el Levante Femenino.

El Rayo Femenino comienza su temporada

Las de Irene Ferreras se tendrán que desplazar hasta la ciudad valenciana para enfrentarse a sus primeras contrincantes. Las granotas quedaron la pasada campaña en la octava posición, haciendo un campeonato notable. El encuentro que se disputará en la Ciudad Deportiva de Buñol el próximo domingo nueve de septiembre a las 12:00 horas transmite buenas sensaciones a las franjirrojas. La campaña anterior, en territorio contrario, se alzaron con el triunfo en un partido frenético, mientras que en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano las que actuaban de visitantes marcaron cuatro goles sin dar respiro a las de Vallecas.

Otros de los que tendrán que hacer frente a su rival serán los de Luis Cembranos. El Rayo B, tras ser derrotado el pasado fin de semana ante el Trival Valderas por dos goles a cero, los de la franja reciben a Las Rozas, que visitarán la Ciudad Deportiva el próximo domingo nueve de septiembre a las 11:00 horas.

El Juvenil A celebrando un triunfo | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

También unos de los protagonistas de la pasada semana, el Juvenil A dirigido por Ángel Dongil, recibe en la Ciudad Deportiva al Santa Marta el próximo nueve de septiembre a las 13:30 horas. Tratarán de vencer a los rivales, pero con un poco menos de tensión que la pasada jornada. Los de Vallecas se llevaron el triunfo en los últimos instantes del partido, cuando todo parecía apuntar a que el reparto de puntos se produciría después de un partido intenso.