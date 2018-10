Carlos Clerc: “Tenemos que cambiar las sensaciones”

El lateral o carrilero izquierdo que ya acumula más de tres temporadas en Osasuna dio el pasado lunes una rueda de prensa, en la que hizo un repaso a lo que lleva de temporada. El jugador afirmó que “tenemos que cambiar las sensaciones” ya que las obtenidas hasta el momento no eran las deseadas ni por su parte ni por la grupal, y tienen que ser cambiadas en las próximas jornadas.

Es un mes clave

Osasuna, este mes jugará cuatro partidos más uno en Copa del Rey, de los cuales cuatro se jugarán en casa, y como bien ha dicho el jugador “ganar en casa nos dará fuerzas para subirnos la autoestima”.

"Es un equipo veterano y sabemos qué hacemos bien y qué hacemos mal"

"Hay que trasladar lo que hacemos en el entrenamiento con lo que hacemos en el partido"

Los entrenamientos según el “once” rojillo “son lo más parecido a lo que quiere Jagoba, y tenemos que trasladar eso a los partidos” al referirse a la verticalidad que identifica a Jagoba y la presión alta. También ha mencionado que les está costando adaptarse al juego que quiere el míster, pero cuando el equipo se adapte, verán otro Osasuna según el jugador.

"Tenemos que estar más juntos para sufrir menos"

También habló de los errores defensivos, y una de las soluciones que dio fue la de “tenemos que estar más juntos para sufrir menos” ya que, en una hipotética pérdida de balón, habría más futbolistas alrededor del jugador del que lo haya perdido y sería una oportunidad para recuperarlo antes.

También ha comentado que, aunque el juego de Jagoba no se identifique con no tener el balón, también sufre al no tenerlo ellos y por ejemplo a Nacho Vidal y a el mismo les perjudica el no tenerlo al ser dos laterales de proyección ofensiva.