Evolución de los canteranos y XI de Jagoba Arrasate

Evolución de los canteranos en las convocatorias

El objetivo claro de esta temporada es reencontrar la conexión entre la afición y el club. En la primera jornada de la temporada parecía algo que no tardaría en suceder por la convocatoria presentada por Jagoba Arrasate. El técnico convocó a 18 jugadores, de los cuales 12 eran canteranos más un navarro (Iñigo Pérez): Juan Pérez, Iván Martínez, Flaño, David García, Oier, Torres, Unai García, Kike Barja Imanol García, Iñigo Pérez, Olavide, Endika y J. Martínez. Cuando la afición conoció este dato la ilusión fue protagonista entre las redes sociales. Pero no acabó ahí. Arrasate confió en los de casa y la alineación constó de 7 canteranos, es decir, más de la mitad eran de la cantera. A esto sumando Iñigo Pérez que no es de Tajonar pero sí navarro. Así consiguió Osasuna ser el equipo con más jugadores de su tierra alineados. Estos fueron los once que saltaron al césped: Juan Pérez, Nacho Vidal, Unai García, David García, Clerc, Oier, Iñigo Pérez, Olavide, Torres, Kike Barja y David.

Once de Osasuna frente al Mallorca. Foto: Osasuna

Después de la derrota en Mallorca, Osasuna quería ganar en casa frente al Elche. Los rojillos no completaron un buen partido en la primera jornada, por lo que la afición intuía que Arrasate haría cambios. El entrenador convocó a 9 canteranos más Iñigo Pérez. Los tres jugadores que quedaron fuera de la convocatoria fueron Flaño, Endika y Javi Martínez. Los dos últimos jugaron con el Promesas. Aun así la presencia de Tajonar era alta, la única decepción venía de la ausencia de Flaño. Los cambios eran de esperar y Arrasate no alineó ni a Olavide ni a Barja. Los dos navarros han completado una magnífica pretemporada, pero el técnico los dejó fuera. Hay que destacar que ambos han pasado de ser titulares en Mallorca a no contar con minutos en las otras dos jornadas.

Juan Villar celebra el gol anotado frente al Elche. Foto: LaLiga 123

La tercera jornada fue “la gota que colmó el vaso”. Jagoba anunció la convocatoria con 8 canteranos más Pérez. Destacaba la presencia de Luis Perea. El técnico rojillo presentó una alineación que contaba con 5 de Tajonar y Iñigo Pérez. Cada jornada disminuyendo la cantidad de los canteranos. Pero la gran decepción fue en el puesto de portero. Juan Pérez, que había sido protagonista en las anteriores jornadas por completar buenos encuentros y grandes paradas, quedaba fuera del once. Kike Barja y Olavide seguían en el banquillo. Este fue el once inicial: Rubén, Vidal, Oier, Unai García, Clerc, Imanol García, Iñigo Pérez, Juan Villar, Roberto Torres, Xisco y Rubén García.

XI de Jagoba

El XI de Jagoba Arrasate no está del todo definido, pero poco a poco se va viendo cual es su plan. En estas tres jornadas ya ha contado con jugadores fijos. En portería no está nada definido, Juan Pérez ha jugado dos partidos pero el último partido defendió Rubén los tres palos. En defensa Nacho Vidal, Unai García y Clerc han disputado todos partidos y parecen fijos en el XI de Arrasate. David García también cuenta con la confianza del técnico, ya que el último encuentro no pudo jugar por amonestación.

La defensa frente al Elche. Foto: LaLiga 123

Oier e Iñigo Pérez son los pivotes fijos de Jagoba, ambos han disputado los tres enfrentamientos. La ausencia de Mérida por lesión podría ser la razón de esta nueva pareja, pero ya se verá cuando Fran vuelva. Imanol García aún es duda que solo ha sido titular en una jornada y para cubrir el puesto de Oier (este último volvió a ser central por la amonestación de David García). El canterano Roberto Torres está siendo fijo en el once del mister. Torres no está rindiendo del todo bien, no ha empezado de la mejor manera, pero aun así, Jagoba sigue confiando en él. La parte ofensiva de Osasuna es la que más cambios está sufriendo, los rojillos no encuentran el gol ni oportunidades para hacer daño. Es por eso que Arrasate está rotando. Olavide y Kike Barja fueron titulares en Mallorca y no han vuelto a pisar el césped. Juan Villar y Rubén García parece que están ganando la posición y la confianza del técnico, por lo que han sido titulares en las dos últimas jornadas. Como delantero central Jagoba también tiene dudas: ¿David o Xisco?. Ante la lesión del mallorquín David fue titular, pero en su vuelta Xisco le quitó el puesto. De los dos Xisco es el que más rendimiento está teniendo. Por último, Brandon da buenas sensaciones y no ha sido titular pero es el único jugador que ha salido como cambio en todos encuentros.