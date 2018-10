Marcelo: "El Real Madrid es mi casa y tengo muchos años de contrato"

Marcelo pasó por los micrófonos de Real Madrid TV para analizar el buen inicio liguero del conjunto blanco y repasar su trayectoria de tantos años como madridista.

Desmiente los rumores

Tras los rumores surgidos sobre una posible marcha, el segundo capitán blanco quiso desmentir totalmente toda especulación posible: "Es un tema en el que no hay que poner énfasis. Estoy contento en el Real Madrid, es un mi casa y tengo muchos años de contrato. Estoy muy feliz aquí, es el mejor club del mundo y yo quiero jugar siempre en el mejor club del mundo. Es bueno tocar este tema porque siempre hay rumores y es siempre difícil para mí tener que demostrar que quiero estar y que puedo jugar aquí, siempre doy el máximo para estar en el mejor club del mundo", comentó el lateral. El brasileño quiso ir más allá dejando claro que quiere "jugar muchos años en el Madrid". Marcelo acusó a muchos de esconderse "detrás de las redes sociales para hablar tonterías y crear cosas que no hay, pero estoy ilusionado como si tuviera 18 años, me quedo aquí hasta el final", sentenció Marcelo.

En relación sobre el buen inicio de temporada con el nuevo entrenador, el jugador madridista asegura que se encuentra muy bien y "con muchísima ilusión de mejorar cada partido y cada entrenamiento". En un aspecto más global, Marcelo admite que están en una "buenísima línea" y que, a pesar de ser temprano, tienen buenísimas sensaciones. Destacó un aspecto clave del juego de Julen Lopetegui: "Estamos haciéndolo bien con el balón y sin él, cuando lo perdemos intentamos recuperarlo lo antes posible".

"Marcar con el Madrid en una final no tiene precio"

El segundo capitán madridista reconoció que aún se le ponen "los pelos de punta al recordar las Champions". Sobre todo, en su primera Copa de Europa conseguida en su carrera, la Décima, en una final en la que fue protagonista marcando el tercer gol a pesar de salir suplente: "En la Décima empecé en el banquillo y tenía rabia, pero salí con todas mis ganas. El gol es consecuencia del trabajo, lo importante es lo que sentí en el momento que marqué, es una sensación muy bonita. Poder hacer un gol con el Real Madrid en una final no tiene precio, son momentos únicos que podré contar a mis hijos. Estoy viviendo un sueño, me emociono porque cualquier jugador querría estar en la final de la Champions". Además del momento de ganar la competición, Marcelo recuerda con especial emoción el instante de levantar la copa y celebrarlo con el madridismo: "Llegar a Cibeles y ver a tu afición celebrar el título contigo... estás en un lugar alto y ves a toda la gente, es un momento único. Agradezco a Sergio Ramos que me llama para que suba con él", comentó el jugador carioca.

El jugador que afronta su duodécima campaña con el conjunto blanco explica que ganar algo con el Madrid es "increíble". "Cuando te paras a pensarlo te das cuenta de que has ganado un título muy grande con el club más grande del mundo. Disfruto mucho en cada entrenamiento y en cada título". Además, contó cual es su mayor motivación para seguir reinventándose cada temporada: "Siempre que empieza una temporada borro todo y quiero seguir sumando cosas. Este hambre y ganas de lograr títulos es mi motivación. No pienso en lo hecho anteriormente, solo en dar lo máximo para seguir ganando. Llegué muy joven como una promesa y todo ha ido perfecto, estoy realizado gracias al Real Madrid, que me ha dado todo, y yo sigo dando todo por el Real Madrid".

Vinicius

Por último, Marcelo opinó sobre su compatriota brasileño y recién llegado al conjunto blanco, Vinicius. El lateral aseguró que "va a triunfar en el Madrid y está en el buen camino, es joven y está haciendo todo para triunfar".