Lopetegui: "No imaginaba que mi decisión me fuese a costar el puesto de seleccionador"

Julen Lopetegui repasó en los micrófonos del 'El Larguero' toda la actualidad del conjunto blanco, cómo estan siendo sus primeros meses y su salida forzosa de la Selección Española a dos días de que la misma debutara en el Mundial de Rusia 2018.

Etapa en la Selección

Sobre el tema de la Selección el entrenador blanco ha querido recalcar que "no imaginaba que me fuese a costar el puesto de seleccionador. Cuando tomamos la decisión la tomamos convencidos de que era la mejor decisión siempre desde la premisa de decir 'sí' al Real Madrid. Y era la mejor decisión también para afrontar nuestra responsabilidad de entrenar a la Selección y llevarla lo más lejos posible en el Mundial". A lo que el ex seleccionador español ha agregado que "No siento que me equivocase. Estamos convencidos de que hicimos lo que en ese momento era más honesto, que era transmitir esa decisión. Entendíamos además que era la más honesta, la más transparente y la más clara, el resto de soluciones eran muchísimo peores. ¿Si volvería a hacer lo mismo? Absolutamente".

Cristiano Ronaldo

Nada más aterrizar en Madrid, el nuevo entrenador merengue se encontró con la baja de Cristiano Ronaldo. Sobre este tema Lopetegui ha reconocido que "no dudaría ni de los jugadores del Real Madrid ni del Real Madrid. ¿Si somos peores sin Cristiano? Somos un gran equipo, sin ningún tipo de dudas. Trataremos de ser siempre mejores, esté o no Cristiano Ronaldo".

Balón de Oro

El tema del Balón de Oro esta siendo uno de los principales temas de conversación dentro del mundo del fútbol en los últimos días. A pesar de este debate, parece que Julen Lopetegui tiene claro su favorito: "Los entrenadores no somos demasiado amigos de los premios individuales, pero si lo tiene que ganar alguien que sea un jugador mío. Estoy convencido de que Luka va a ser el premiado porque ha hecho una temporada magnífica y lo merece", ha comentado el entrenador español.

¿Courtois o Keylor?

Con la llegada del portero belga, el debate de quién debería ocupar la meta blanca durante esta temporada es cada vez más sobado entre la afición blanca. Al ser preguntado sobre cual será su elección para dicha demarcación, Lopetegui ha declarado que "tengo excelentes soluciones en la portería, tanto con Keylor, con Courtois y con Kiko Casilla. Iremos tomando las decisiones en base al sentimiento que tengamos, pero hagamos lo que hagamos, tenemos claro que no será un problema, vamos a tener una magnífica solución en el campo. Otra cosa es que juegue uno u otro o que puedan jugar ambos en determinadas situaciones.Tenemos una idea en la cabeza. ¿Si pueden jugar ambos en la Liga? Yo no cerraría la puerta a ninguna puerta, tengo una idea e iremos viendo, no descarto nada".

Vinicius

La estrella brasilella aterrizó este verano en España siendo una de las grandes promesas del futuro y con unas expectativas muy altas. Sin embargo, el técnico blanco piensa que aún le quedan muchos pasos por dar para consolidarse dentro del equipo de Chamartín. "Vinicius es un chico muy joven y con un talento fantástico, es una apuesta magnífica de futuro esta que ha hecho el Real Madrid. Estamos convencidos de que va a ser un extraordinario jugador. Está adaptándose a una situación y tiene que seguir adaptándose, es un jugador del primer equipo, entrena con nosotros y decidiremos si viene con nosotros a los partidos o si no lo hace", ha comentado Lopetegui.

El ex seleccionador también fue preguntado sobre la agresión que recibió Vinicius el pasado fin de semana en el partido entre el Atlético de Madrid B y Real Madrid Castilla. "Vi el mordisco en directo. Nos quedamos con lo positivo, luego se dieron un abrazo y es con lo que me quedo de ese incidente. Además, en el campo tampoco se vio mucho", Ha señalado Julen.