Previa Córdoba CF - AD Alcorcón: en busca del estreno a domicilio

Segundo desplazamiento de la temporada para el Alcorcón. Tras la derrota ajustada en Málaga hace un par de semanas, los madrileños vuelven a viajar a tierras andaluzas para medirse al Córodoba, unos de los potenciales rivales directos por la permanencia a final de temporada.

Pese a la similitud de objetivos, ambos equipos llegan con dinámicas bastante opuestas. Los madrileños sumaron los primeros tres puntos la pasada jornada frente al Mallorca (1-0), y aunque perdieron el pasado miércoles frente al Getafe en el Trofeo Puchero, llegan a este partido con el objetivo de sumar la primera victoria de la temporada lejos de Santo Domingo. Por su parte, los locales se encuentran en zona de descenso tras las tres primeras jornadas, siendo además el equipo más goleado de la categoría con 10 tantos encajados.

Con las ideas claras frente a un rival propício

Así llegan los hombres de Cristóbal Parralo al choque de este domingo. El triunfo de la pasada jornada empezó a cimentar el nuevo proyecto, y el equipo quiere aprovechar esta línea ascendente para seguir escalando posiciones en una liga marcada siempre por la gran igualdad entre la gran mayoría de equipos. Para este encuentro son baja Borja Domínguez y David Mayoral, ambos lesionados, además de Aly Abeid, que tras su buena actuación en el último partido ha sido convocado por su selección.

Por su parte, Bellvís vuelve a la convocatoria, y muy probablemente también lo hará al once inicial. No se esperan muchas novedades en el resto del equipo titular, ya que Parralo seguirá confiando en el mismo bloque que en anteriores jornadas. Volverá a ser clave el papel de jugadores como Álvaro Peña, Nono o Sangalli, especialmente este último después de jugar un gran partido ante el Mallorca. Por delante de ellos estará Jonathan Pereira, que buscará mantener el acierto de cara a portería de este inicio de temporada.

Cuarta jornada y primeras urgencias

Tras un verano más que movido en los despachos del club andaluz, no es de sorprender que el Córdoba haya empezado la temporada sumando tan solo un punto de los nueve posibles. Tras el regreso al cargo de José Ramón Sandoval, este se encontró un equipo sin apenas efectivos y con mucho trabajo por hacer a pocos días del inicio de la competición. El equipo no ofreció una mala imagen en la primera jornada, empatando a tres frente al Numancia, donde las carencias defensivas se compensaron con una buena efectividad de cara a gol. Sin embargo, en los dos siguientes compromisos frente al Oviedo y al Albacete, las pobres prestaciones en defensa condenaron al equipo a dos duras derrotas, encajando un total de siete goles.

Visto el rendimiento ofrecido por el equipo en los primeros tres encuentros, es difícil pronosticar un posible once titular de cara a este partido. Además, Sandoval ha probado con diferentes variantes en el sistema, tanto el 3-5-2 como el 4-4-2, pero los resultados no le han sonreído, así que podría haber todavía más cambios. Por el momento, son baja tanto Marcos Lavín, lesionado, como Blati Touré, convocado con su selección. Podrían debutar con el equipo blanquiverde sus dos últimas incorporaciones, Edu Expósito y Miguel de las Cuevas.

Pese al momento actual de los dos equipos, los precedentes favorecen al equipo andaluz, que ganó los dos partidos de liga de la temporada pasada. Tuvo además especial importancia la victoria lograda en Santo Domingo (1-2), que metió de lleno al equipo en la lucha por la permanencia.

Posibles alineaciones

Córdoba: Carlos Abad, Fernández, Quintanilla, Aythami, Quezada; Álex Vallejo, Álvaro Aguado; Jovanovic, Javi Lara, Javi Galán; Érik Expósito.

Alcorcón: Dani Jiménez, Laure, Burgos, David Fernández, Bellvís; Toribio, Dorca; Sangalli, Álvaro Peña, Nono; Jonathan Pereira.