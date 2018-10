Plaga de lesiones en el Eibar

Los inicios de temporada siempre son complicados en cuanto al estado físico de los jugadores se refiere .Mucha carga de trabajo después de una largas vacaciones, siendo las lesiones musculares un problema común en las primeras jornadas. La SD Eibar ha sido uno de los equipo que más lesiones ha sufrido, algunas de ellas de jugadores clave.

En estos momentos, cuatro son los jugadores con los que Mendilibar no podrá contrar en los próximos días: Fabián Orellana, Sergi Enrich, Pedro Bigas y Jordi Calavera.

La situación de Fabián Orellana es un tanto complicada. Después de caer lesionado en la primera jornada, no fue convocado para el duelo frente al Getafe. No obstante, las sensaciones en la recuperación no fueron malas, saliendo desde el once inicial en el derbi de la pasada semana, únicamente una siete días después de su lesión. No duró mucho en el terreno de juego. Unos instantes antes del descanso tuvo que ser sustituido con una microrrotura en el músculo semitendinoso de la pierna derecha. Periodo estimado de baja de 2-3 semanas.

Otro de los jugadores que cayó lesionado en el derbi guipuzcoano fue Pedro Bigas, titular en el once inicial. El futbolista mallorquín duró 46 minutos en el partido, siendo sustituido un minuto después de la reanudación del juego. El armero tiene una rotura de fibras en el tríceps sural de la pierna izquierda y al igual que Orellana, se espera que vuelva a estar disponible en 2- 3 semanas.

La lesión que más ha dado qué hablar entre los aficionados, es la de Sergi Enrich. El delantero español sufre un edema intramuscular en el extensor de los dedos de la pierna derecha, aunque por suerte se espera que esté disponible en el duelo frente al Atlético de Madrid.

El último de los jugadores lesionados, es Jordi Calavera. El jugador que estuvo cedido en el Sporting sufre una rotura de fibras en el recto anterior del cuádriceps derecho, con un periodo estimado de baja de 3 semanas.

Si bien es cierto que Mendilibar tiene recambios de sobra, las bajas de Orellana y Bigas son difíciles de reemplazar. Todo apunta a que Joan Jordán y Cote serán los encargados de ocupar las posiciones de los lesionados.