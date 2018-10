García Pimienta: "Vamos a Sabadell  a ganar"

El FC Barcelona B disputará el domingo un partido vital. El filial azulgrana visitará uno de los mejores campos de la categoría, la Nova Creu Alta, con la intención de olvidar sus dos derrotas en este campeonato liguero y sumar, por primera vez, los primeros tres puntos que cada vez son más necesarios.

Aun así, su rival, el CE Sabadell, tampoco está pasando por un buen momento. Los de Toni Seligrat tampoco no saben que es la victoria en la presente temporada y después de dos partidos ligueros, también querrán sumar sus primeros tres puntos. Y en la previa del partido, el entrenador del filial azulgrana, García Pimienta, atendió a los medios de comunicación para hablar de un encuentro que, para ambos conjuntos, es trascendental.

"Nos hemos merecido mucho más"

El técnico del filial azulgrana empezó su comparecencia valorando los dos primeros partidos de liga de Barça B, asegurando que aunque fueron dos derrotas, se merecieron mucho más.

El entrenador tuvo palabras de elogio hacia su rival del domingo, el CE Sabadell, recordando que tampoco no han ganado ningún partido pero aseguró que tienen muy buen potencial y que es un equipo para estar arriba. "Igualmente, vamos a Sabadell a ganar", declaró García Pimienta.

El técnico del Barça B también habló de las bajas del filial de cara al partido del domingo, y aseguró que Carles Pérez no estará disponible después de recibir un golpe la semana pasada. El entrenador también apuntó que Monchu también tiene problemas pero que hasta el mismo domingo no valorarán si convocarlo o no. Por su parte, Carles Aleñá sí que entrará en la convocatoria.

"El Barça ha vuelto a valorar la cantera"

García Pimienta se mostró satisfecho con las declaraciones de Leo Messi, mostrándose feliz porque el club ha vuelto a confiar el La Masia. El técnico añadió que el Barça ha vuelto a valorar la cantera otra vez y que es una buena noticia que estén pendientes del filial azulgrana.

El entrenador catalán finalizó su comparecencia volviendo a elogiar al CE Sabadell, definiéndolo como un rival histórico y asegurando que su estadio, la Nova Creu Alta, es un campo de Primera División. Además, García Pimienta apuntó que son las fiestas de la ciudad catalana y pronosticó una buena entrada en el estadio arlequinado. "El domingo habrá un muy buen ambiente", finalizó el técnico del filial.