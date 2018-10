Previa Extremadura - Granada CF: seguir sumando en Almendralejo

El parón por selecciones no afecta a la Liga 123 que continúa este fin de semana con la disputa de la quinta jornada de la competición. El Granada CF visitará al Extremadura, recién ascendido, con la ilusión de poder seguir manteniendo la dinámica positiva con la que ha comenzado la temporada. Tras sumar sus primeros tres puntos ante Osasuna, los de Diego Martínez intentarán conseguir la segunda victoria consecutiva. Su rival, el conjunto extremeño, todavía no ha podido estrenarse en el casillero de triunfos.

Los locales llegan con bajas

El conjunto de Juan Sabas no ha comenzado con buen pie la campaña 2018-19, la de su regreso a la élite profesional, porque ha conseguido un punto de nueve posibles. Empató en la primera jornada ante el Oviedo, pero después ha caído ante el Deportivo, en su feudo, y ante el Sporting, por 2-0, en Gijón. Pese a dejar buenas sensaciones, no se han transformado en victoria, y este domingo buscará conseguir la primera ante un Granada que sólo ha sido capaz de vencer en Almendralejo en una ocasión.

El técnico local, eso sí, tendrá muchas bajas para este próximo partido. El central Borja García, el centrocampista Tienza y el delantero Renella están lesionados y no podrán disputar el choque. Además, el exgranadinista Djaló fue expulsado ante el Sporting el pasado fin de semana, por lo que tampoco podrá jugar. De esta forma, Juan Sabas no tiene más centrales titulares, a excepción de Pardo, para enfrentarse al Granada, por lo que sus opciones serían retrasar a Granero o situar a Aitor, lateral diestro, como zaguero. Precisamente el medio Granero acudió a sala de prensa esta semana y aseguró sentirse agusto en Extremadura, confía en la victoria aunque sabe que el Granada les va a exigir mucho.

A mantener la buena dinámica

Los de Diego Martínez, por contra, buscarán seguir sumando puntos ante el Extremadura y, a ser posible, en forma de victoria, como la que le sirvió para sumar los primeros tres puntos del campeonato ante Osasuna. La semana ha transcurrido con total normalidad y se respira un ambiente de optimismo, aunque sin alzar las campanas al vuelo porque todavía queda mucha Liga. La principal novedad ha sido la desvinculación total de Javi Varas como jugador del Granada. El club nazarí intentó buscar una salida para el meta durante el mercado de fichajes, pero no ha sido hasta días después cuando han concretado su salida de forma definitiva.

Ante el Extremadura, el técnico gallego no podrá contar con varios jugadores, entre ellos Alberto Martín, que había empezado como titular en los dos choques anteriores, pero una lesión le impedirá vestirse de corto este domingo. Rodri tampoco podrá estar por lesión esta jornada. Las bajas, sobre todo la de Alberto Martín, provocan que Diego tenga que buscar soluciones. Su principal sustituto puede ser Fede San Emeterio, que ya jugó unos minutos en la segunda mitad frente a Osasuna y no dejó indiferente a nadie.

Declaraciones de entrenadores

Para el entrenador del equipo local, Juan Sabas, el Granada es un equipo que alcanzará los 50 puntos "sin problemas" y sobre las bajas aseguró que va a "intentar poner el mejor equipo sabiendo que no a todos les gusta el once, el dibujo o los cambios". "Cada uno es libre de pensar como quiera. Yo pondré el once más competitivo", afirmó.

Diego Martínez, entrenador del Granada, destacó que está "contento con la actitud y el trabajo del equipo". "Hay confianza, ganas y buen nivel técnico. Para este partido vamos a necesitar argumentos distintos intentando mantener nuestra esencia", dijo el técnico rojiblanco, entre otras cuestiones, en la previa del choque ante el Extremadura.

Convocatorias

Extremadura: Sin confirmar.

Granada: Rui Silva y Aarón; Álex Martínez, Martínez, Germán, Víctor Díaz, Quini y Adri Castellano; Fede San Emeterio, Nico Aguirre, Montoro y José Antonio; Vadillo, Pozo, Puertas, Fede Vico, Adrián Ramos y Juancho.

Posibles alineaciones