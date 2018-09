Previa Málaga CF - CD Tenerife: a defender el liderato

El Málaga CF disputará esta tarde una nueva jornada de Liga, esta vez en La Rosaleda, como equipo que defenderá el liderato en solitario por primera vez en lo que llevan de temporada. Lo más destacable del equipo blanquiazul para esta jornada, sin lugar a dudas, es el virus FIFA que "ha azotado de lleno" al equipo dirigido por Muñiz, y que ha provocado que no pueda contar con dos jugadores que han sido pilares fundamentales en este inicio de la temporada, esto es, el portero Munir y el centrocampista N'Diaye. No obstante, el equipo espera poder cosechar otra victoria más contando esta vez con el apoyo y el calor de su afición, que en la pasada jornada en el Estadio de los Juegos Mediterráneo llevó en volandas al equipo con su nutrida presencia, aún disputándose el partido un lunes por la noche, y del cual los jugadores y cuerpo técnico quedaron absolutamente sorprendidos.

Una de las instantáneas del encuentro entre Málaga y Almería | Fotografía: La Liga

EL CD Tenerife buscará en el campo del líder su primera victoria de la temporada, y volverá al Estadio de La Rosaleda, un campo al que no acude desde la temporada 2009/2010 y donde consiguió un punto gracias al empate cosechado por el gol de Alfaro, de penalti, en los últimos minutos del partido.

Incremento de abonados y ausencia de Pacheco

El Málaga CF, tras la disputa del partido en Almería en la noche del lunes y el posterior viaje efectuado en autobús, descansó durante la jornada de martes y el miércoles volvió a retomar los entrenamientos de cara al partido. Desde el miércoles ha realizado las sesiones en las instalaciones de La Rosaleda. En ella, destacó la vuelta a los entrenamientos del jugador Juanpi tras superar sus molestias intercostales que padecía. Mucho se ha hablado del jugador que era uno de los futbolistas de los que el club ha intentado, a toda costa, poder ceder y/o traspasar durante el mercado de fichajes, pero que finalmente no ha sido posible. Al jugador, fundamentalmente, se le ha achacado el alarmante bajón de juego que lleva padeciendo desde su operación de pubis, donde no ha llegado a ser el mismo. Ahora, con su recuperación, se espera que Muñiz pueda reconducir la situación y que el venezolano pueda volver a mostrar la calidad innata que posee. De hecho, el entrenador está contento con el trabajo del jugador esta semana y, aunque no ha sido convocado para este partido, ha indicado que si sigue trabajando puede tener su oportunidad.

Muñiz durante un entrenamiento | Fotografía: La Liga

Debido a la buena dinámica de resultados del equipo, el club blanquiazul lleva desde el inicio de liga un incremento de 2.500 abonados, y se acerca a la cifra de los 20.000 abonados. Se debe recordar que finalmente se ha decidido no dar por finalizada la campaña de abonos y que quede abierta para poder seguir captando a socios.

En lo que respecto a los jugadores que pueden interesar o que han formado parte de la plantilla blanquiazul, el club sigue "peinando el mercado" para poder ejecutar la opción de incorporar jugadores con ficha libre. Si bien el club ha tenido problemas en el límite salarial durante todo estos meses, la venta de Recio y la cesión de Rosales pudo desatascar esta circunstancia y en la actualidad el club dispone de cerca de un millón de euros para poder fichar y tres fichas libres, teniendo en cuenta que una de esas plazas puede ser ocupada por un jugador extracomunitario. Precisamente el jugador Recio publicó el pasado jueves una carta de despedida muy emotiva despidiéndose de todos, donde destaca su contenido por mostrar su malaguismo puro y pidiendo disculpas por "si no fui el capitán que merecía el Málaga". En relación a Iturra, jugador que sorprendentemente dejó de pertenecer a la disciplina blanquiazul el último día del mercado de fichajes, fichó por el Villarreal CF debido fundamentalmente a los diversos problemas físicos que tiene el submarino amarillo en algunos jugadores del centro del campo como Bruno, Javi Fuego y Cáseres. Esta noticia ha impactado en la afición blanquiazul, al considerarse un jugador que al no contar para Muñiz en la división de plata, no cumplía una serie de requisitos para la categoría y sin embargo ha recalado finalmente en un club "top" de Primera División. Esta semana, por otra parte, se ha producido la presentación del jugador Pawel Kieszek, portero que será competencia de Munir y que no ha dudado en indicar que "si juego, fantástico, si no, ayudaré a Munir a que él juegue mejor".

El jugador Pacheco, cuyo debut se produjo la pasada jornada y fue quien dio la asistencia de gol a Harper en el 0-1, ha estado al margen del grupo durante los entrenamientos semanales debido a una sobrecarga en el abductor de su pierna derecha y ha trabajado en el gimnasio. Por este motivo, y para que se recupere, finalmente no ha sido convocado para este partido.

Harper celebrando un gol | Fotografía: La Liga

Respecto a la lista de convocados, destaca como se ha indicado las ausencias de Munir, N'Diaye, Pacheco e Iván Rodríguez, y la principal novedad del juvenil Iván Jaime además de Lacen, Ontiveros, Héctor, Juankar y Andrés Prieto.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador asturiano Muñiz habló de diversas cuestiones, y una de ellas fue hablar de la dificultad del equipo contrario y las exigencias para la victoria: "Sabemos que viene un rival difícil, con muy buen equipo y muy buen ataque. Es un rival para tener en cuenta a lo largo de la temporada. Buenas individualidades y juego ofensivo, un equipo muy completo. Tenemos que ser conscientes de la dificultad del partido y del trabajo que tendremos que hacer para intentar que los tres puntos se queden en La Rosaleda". Además, alabó al conjunto visitante: "Es uno de los equipos destacados de la categoría. Siempre que hablas del Tenerife es un equipo que lleva muchos años haciendo buen fútbol, con una buena clasificación, con buenos momentos a lo largo de la temporada y, sobre todo, con muy buenos jugadores."

Objetivo: primera victoria

El CD Tenerife ha afrontado la semana de preparación para el choque a disputar en La Rosaleda con la convicción de que el rendimiento ofrecido hasta ahora en Liga no ha sido bueno, y tal y como declaró su secretario técnico Alfonso Serrano: "El equipo debe parecerse al de la segunda parte del partido jugado en anterior jornada, con ese ritmo, intensidad y verticalidad".

Esta semana fue presentado el último fichaje del equipo, el defensa Héctor Hernández, del cual el club espera que le dé equilibrio en el equipo y a su vez la competencia sea mayor. Precisamente, este jugador es la principal novedad en la convocatoria de los insulares.

Hector Hernández en su presentación | Fotografía: CD Tenerife

El equipo cuenta sus partidos jugados por empates cosechados, por lo que tienen como objetivo poder conseguir su primera victoria para ir sumando de tres en tres, y consideran que enfrentarse ante los malaguistas es una motivación y un reto para poder conseguir estos puntos. Precisamente uno de los capitanes del equipo insular Carlos Ruiz, declaró sobre el equipo malaguista que: "Han empezado muy bien. Son un equipo muy ordenado que concede poco. Tiene gente que marca la diferencia, que viene de La Liga Santander y que conocen la categoría". No obstante, confía en la capacidad de su equipo: "Una virtud que tiene el equipo es que cada vez que se pone por detrás, gracias a su personalidad, es capaz de darle la vuelta a marcadores adversos. Hay mucho compromiso en esta plantilla".

En relación a la lista de convocados de la plantilla, destacan la presencia de Paco Montañes y Héctor Hernández. Como bajas, aparecen Chilunda y Lucas Alvedaño. Precisamente, el equipo insular llegó el viernes a Málaga, y por la tarde efectuó una sesión de entrenamiento en el Campo Anexo de La Rosaleda para preparar el partido.

En la rueda de prensa previa la partido, el entrenador Joseba Etxeberria habló sobre el equipo rival: "Es un equipo con mucho oficio, muy fuerte como bloque y recibe pocos goles. Hemos estudiado al detalle al rival y queremos hacer daño en sus teóricos puntos débiles, y si estamos bien, podemos hacerle daño. Para ganar en La Rosaleda solo nos vale hacer un partido completísimo."

Lista de convocados

Málaga CF: Diego, Luis Hernández, Pau López, Lacen, Juankar, Adrián, Blanco Leschuk, Renato Santos, Cifu, Andrés Prieto, Boulahroud, Ricca, Ontiveros, Héctor, Koné, Kieszek, Mula, Harper, Hicham e Iván Jaime.

CD Tenerife: Dani Hernández, Ángel Galván, L. Pérez, Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Jorge, Camille, Héctor Hernández; Alberto, Luis Milla, Undabarrena, Bryan Acosta, Suso Santana, Joao Rodríguez, Montañés, Naranjo, Borja, Nano y Malbasic.

Posible once inicial