Tebas: “Vallecas, solo recomendaría que leáis la orden de cierre”

El Rayo Vallecano debutó en Primera División con su afición en Vallecas ante el Sevilla, pero no fue el mejor debut por muchas cosas. Una de ellas perjudica a todo el club, incluyendo a los aficionados franjirrojos. Es el estado del Estadio de Vallecas después de estar unos meses en obras, y parece que todavía no se han terminado, pero la situación va a peor.

Dicho esto, el lunes 27 de agosto por la tarde se reunieron la Comunidad de Madrid, el Rayo Vallecano y la Liga para hablar sobre la situación del feudo, donde finalmente se llegó a un acuerdo para que el Estadio de Vallecas se cierre desde el uno de septiembre hasta la finalización de las obras. Además, quedó aplazado el partido de la jornada tres, de la semana pasada, ante el Athletic de Bilbao.

Pero ha habido una sorpresa por parte del club, porque las reuniones previas mantenidas con la Comunidad de Madrid, cuando se empezaron las obras, en todo momento se les garantizó que no habría problema alguno que interfiriera en la celebración de los partidos mientras se estuvieran realizando las obras. Desde el club se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la cosas no vayan a más por parte de los abonados franjirrojos.

Vallecas antes del partido ante el Sevilla. Fotografía: La Liga

Gracias a Unión Rayo se ha podido saber que el presidente Javier Tebas habló en ‘El Transistor’ de Onda Cero sobre la situación del Estadio de Vallecas.

Empezó explicando: “Vallecas solo recomendaría que leáis la orden de cierre. Por causas sobrevenidas en una grada una vez iniciadas las obras. No dice que era un problema que venía con anterioridad.”

Tebas afirmó: “El Rayo Vallecano sabe lo que decimos del estadio muchas veces. La Comunidad también es propietaria y debe dar una solución. Se viene diciendo y espero que haya una solución tras lo que está pasando.”

Además, él considera que poco ha podido hacer en este asunto, y lanzó una pregunta: “¿Imagináis que podemos decir al Rayo Vallecano que no puede jugar La Liga porque el campo que tiene licencia para poder entrar la gente de apertura le decimos que no puede? Vallecas no me gusta como estaba y se lo decimos a los clubes.”

Así que, ahora mismo, el Estadio de Vallecas se encuentra a la espera del OK de la dirección de obra y un informe de una empresa externa, que ha estado revisando las gradas de la Tribuna Alta.