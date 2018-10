¿Cuándo sabrán los aficionados si se abrirá Vallecas?

El Rayo Vallecano debutó en Primera División con su afición en Vallecas ante el Sevilla, pero no fue el mejor debut por muchas cosas. Una de ellas perjudica a todo el club, incluyendo a los aficionados franjirrojos. Es el estado del Estadio de Vallecas después de estar unos meses en obras, y parece que todavía no se han terminado, pero la situación va a peor.

Dicho esto, el lunes 27 de agosto por la tarde se reunieron la Comunidad de Madrid, el Rayo Vallecano y la Liga para hablar sobre la situación del feudo, donde finalmente se llegó a un acuerdo para que el Estadio de Vallecas se cierre desde el uno de septiembre hasta la finalización de las obras. Además, quedó aplazado el partido de la jornada tres, de la semana pasada, ante el Athletic de Bilbao.

Pero ha habido una sorpresa por parte del club, porque las reuniones previas mantenidas con la Comunidad de Madrid, cuando se empezaron las obras, en todo momento se les garantizó que no habría problema alguno que interfiriera en la celebración de los partidos mientras se estuvieran realizando las obras. Desde el club se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que las cosas no vayan a más por parte de los abonados franjirrojos.

Rayistas durante el partido ante el Sevilla. Fotografía: La Liga

Gracias a la Unión Rayo hemos podido saber que los aficionados quieren saber si el equipo podrá jugar el próximo encuentro en Vallecas, pero más bien si el estadio ya esta al cien por cien terminado de las obras. Pero hay que decir que al menos hasta el viernes 14 de septiembre no se conocerá ya que ese día el Rayo tendrá uno de los informes: el estudio de las gradas del estadio de Vallecas que está haciendo una empresa externa.

Por lo tanto, este día ya se conocerá si las gradas rayistas tienen algún problema estructural o no. En un caso que se tendrá el cierre continuará en el estadio de Vallecas, pero en caso que no, uno de los informes será positivos para volver a abrir el campo.

También se necesita otro informe para levantar el cierre es el de la dirección de obra, ya que las obras marchan a buen ritmo y no se espera ningún problema para obtener este visto bueno que compatibilice abrir el recinto con que continúen las obras.

Pero hay un problema que, aunque el Rayo tenga el informe de las gradas favorable y el Ok de la dirección de obra, no es seguro el levantamiento del cierre. Además, la Comunidad de Madrid necesita ver que el Rayo tiene actualizado el Plan de Autoprotección (PA) y el Plan de Evacuación/Emergencias (PE), también el visto bueno de la coordinadora de Seguridad de la Policía.

Vallecas antes de un partido. Fotografía: La Liga

Así que, todo esto dependen del trabajo del Rayo y son los más complicados a día de hoy de cumplir porque en esta ocasión será total la revisión de ambos tras los últimos eventos. Además, se requiere la colocación de elementos pasivos que tienen que ayudar a estos planes como señalización, iluminación, etc. En resumen, el Rayo tendrá que adecuar el feudo a estos planes si quiere que se vuelva abrir.