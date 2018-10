Sergio Mora cuelga las botas

Las carreras futbolísticas en ocasiones se hacen demasiado cortas, sobre todo para aquellos que aman el deporte rey. Uno de ellos, y que se ha retirado en una temporada que han decidido colgar las botas varios jugadores históricos, ha sido Sergio Mora, tras no renovar con el Getafe el pasado mes de junio. El madrileño inició su carrera como futbolista profesional en el Rayo Vallecano, donde permaneció desde el año 1999 en el equipo Juvenil hasta el verano de 2003, donde puso rumbo al Hércules. En este período también tuvo tiempo para pasar por las filas del Gandía y Getafe en calidad de cedido.

Sergio Mora se retira del fútbol

Su debut con el conjunto franjirrojo fue en octubre de 2002 en Primera División contra el Villarreal, tal y como ha recordado Unión Rayo. En aquella temporada disputó 21 encuentros con la camiseta del Rayo Vallecano en una campaña que acabó con la peor noticia posible, el descenso a la categoría de plata.

Con 39 años recién cumplidos, y mucho fútbol en sus botas tras haber pasado por varios equipos, como son Alavés, Hércules, Getafe o Alcorcón, el mediocentro comunica que dejará de jugar al fútbol. Fue una de las piezas clave del Getafe la pasada campaña, y tras 19 temporadas entregado en cuerpo y alma al fútbol profesional, cuelga las botas.

Sergio Mora celebrando un gol | Fotografía: Getafe CF

El ex rayista agradecía en un comunicado difundido a través de sus redes sociales su pasado por el Rayo Vallecano, el equipo que le dio la oportunidad de dar el salto a hacer lo que más le gusta: "Gracias al Rayo Vallecano de Madrid, donde empezó todo y donde me enseñaron tantos valores. Ojalá consigáis estar en Primera División por siempre, sin duda lo merecéis", afirmaba el ya ex futbolista. Después de muchas aventuras en el deporte rey, emprenderá nuevos retos, aunque se desconoce si el nuevo rumbo que va a tomar su vida seguirá ligado al deporte al que tanto ha dado.