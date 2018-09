CF Reus vs Albacete Balompié (1-2)

FINAL DEL PARTIDO EN EL MUNICIPAL DE REUS, EL ALBACETE SE LLEVA LOS 3 PUNTOS

90' | 5 minutos de tiempo añadido.

87' | Último cambio en las filas rojinegras, sale Alfred sustituyendo a Bastos.

85' | Targeta amarilla para Linares por una protesta.

81' | Tomeu Nadal evita el empate con una gran parada.

80' | Tercer cambio en el Albacete, sale lesionado Fran Garcia y entra Gorosito

75' | Segundo cambio en el Albacete, sale Acuña sustituyendo a Bela.

¡¡¡GOL DEL CF REUS!!! ¡¡¡HA MARCADO ENRI!!

69' | Primer cambio en las filas del Albacete, sale Eugeni y entra Malsa.

65' | Segundo cambio en las filas rojinegras, sale del terreno de juego Carbia y entra Ricardo Vaz

61' | Targeta amarilla para Susaeta

60' | Primer cambio en el Reus, sale Carbonell y entra Enri.

¡¡GOL DE CARO, LLEGA EL SEGUNDO TANTO PARA EL ALBACETE!!

55' | Remate de Borja Herrera que atrapa Tomeu Nadal al segundo palo, el Reus está empezando a dominar el partido.

¡¡¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD EN REUS!!!

¡Final de la primera parte en Reus! Por el momento el Albacete se lleva los 3 puntos.

45' | Gran disparo desde fuera del áera de Gus Ledes que obliga a Tomeu Nadal a estirarse para desviar el balón.

30' | Disparo de Mario Ortiz que sale ligeramente desviado de la porteria de Tomeu Nadal

22' | Amarila para Zouzulia.

19' | Se adelanta el Albacete, Bela consigue anotar el primer gol del partido.

16' | Disparo de Eugeni que sale muy desviado.

15' | Targeta amarilla para Juan Domínguez.

5' | Buen intento ahora de Fran Carbia por banda izquierda, pero su chut es repelido por Tomeu Nadal.

2' | Ha empezado el partido muy activo el CF Reus, lo intentaba en primera instancia Bastos por banda derecha, pero su disparo se marchó excesivamente arriba.

¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADI MUNICIPAL DE REUS!!

¡Ya tenemos onces confirmados! El CF Reus de Xavi Bartolo saldrá con Edgar Badia en portería; Bastos, Catena, Villanueva, Borja Herrera en defensa; Gus Ledes, Juan Domínguez y Mario Ortiz en el centro del campo; Linares, Carbia y Carbonell en ataque.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido CF Reus vs. Real Zaragoza en vivo, perteneciente a los segunda jornada de Segunda División. El encuentro tendrá lugar en el Estadi Municipal de Reus a partir de las 19:00 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido CF Reus vs Albacete Balompié.

Gus Ledes transformando magistralmente el tiro libre | Foto: J. Mondéjar (Vavel)

El segundo y último precedente corresponde a la trigésimo sexta jornada de la pasada campaña, en un partido que acabó con victoria reusense tras un gol agónico de Gus Ledes en el 95', con un tiro libre magistral.

El primer encuentro se disputó en el Estadi Municipal de Reus, en un partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga 1|2|3. Dicho encuentro acabó con empate a 1, con goles de Zozulya y Lekic.

CF Reus y Albacete se han enfrentado en 2 ocasiones a lo largo de su historia. Ambos precedentes corresponden a la pasada temporada, en la que ambos conjuntos coincidieron en Segunda División.

Ais Reig en su última visita en el Estadi Municipal de Reus | Foto: CF Reus

Ais Reig ha arbitrado en 7 ocasiones al Albacete, con un balance de 4 victorias y 3 derrotas para el cuadro albaceteño; la última, la victoria ante el Valladolid en septiembre de 2017 (2-1).

Ais Reig fue protagonista en sentido negativo en el CF Reus-Lugo de la pasada campaña. En dicho partido, Ais Reig expulsó a López Garai y sancionó a Marc Sallarés, además de incluir otras incidencias en el acta del partido, así como desperfectos en el Estadi Municipal.

El colegiado designado para el encuentro es Saúl Ais Reig. El árbitro valenciano, de 32 años de edad, ha arbitrado en 7 ocasiones al Reus. La última, el Reus-Girona del Trofeo Ciutat de Reus, que acabó con Stuani expulsado.

La principal novedad en la lista es Chus Herrero, quien no estuvo ante el Córdoba. Mathias Olivera es baja por lesión, y Rei Manaj tampoco estará disponible ya que se encuentra concentrado con su selección.

Convocatoria del Albacete | Foto: Albacete.com

Por su parte, el Albacete de Ramis presenta una convocatoria con 18 futbolistas, con dos únicas bajas: Mathias Olivera y Rei Manaj.

Sin embargo, el Reus recupera a su capitán, Jesús Olmo, que vuelve tras cumplir una sanción que arrastraba de la temporada pasada y tras lograr ser inscrito por su club.

Bartolo, que es consciente del problema que acecha su plantilla, ha confeccionado una convocatoria muy limitada por las sensibles bajas de jugadores no inscritos. Los no convocados son: Yoda, Vítor Silva, Isaac Cuenca y Tito (no inscritos), Querol por lesión y Shaq Moore, convocado con la selección de EE.UU.

Xavi Bartolo ante el Elche | Foto: LaLiga

Xavi Bartolo, que también se estrena en esta temporada como entrenador -del CF Reus en este caso-, declaró en la rueda de prensa previa al encuentro que "intentaremos ser más protagonistas que el rival y conseguir la segunda victoria consecutiva".

Luis Miguel Ramis ante el Córdoba | Foto: LaLiga

Luis Miguel Ramis, entrenador del Albacete, tomó las riendas del cuadro castellano-manchego en julio de 2018. Como futbolista, había militado en las filas del Gimnàstic de Tarragona, eterno rival del CF Reus.

Con la victoria ante el Córdoba, el cuadro de Luis Miguel Ramis se sitúa sexto en la clasificación, en plazas de playoff de ascenso y tan solo un punto por encima del CF Reus.

El 'Alba' celebrando un gol ante el Córdoba | Foto: LaLiga

Tras haberse reforzado magníficamente durante el reciente verano, el cuadro albaceteño está cuajando un inicio solvente de Liga. Llegan en un buen momento tras golear al Córdoba en la última jornada (3-0).

Por su parte, el Albacete Balompié visita el Estadi Municipal en plena forma y con la etiqueta de 'equipo revelación' en lo que va de Liga.

Jugadores del Reus celebrando el gol de Fran Carbia ante el Elche | Foto: LaLiga

Sin embargo, a pesar de los problemas que les acechan, han empezado el curso con buen pie, y vienen en buena forma tras vencer al Elche a domicilio (0-2) en la última jornada.

Su tercera campaña en LaLiga 1|2|3 ha empezado eclipsada por los problemas con el límite salarial y el 'rifirrafe' con la LFP. El club reusense no ha logrado inscribir a 4 futbolistas clave: Yoda, Cuenca, Vítor Silva y Tito.

El CF Reus es uno de los equipos más humildes de la categoría de plata del fútbol español. Lograron el ascenso a Segunda por primera vez en su historia en 2016, y desde entonces parecen haberse asentado en la categoría.