Álvaro Cervera: "El Mallorca fue mejor"

A la conclusión del partido se podía apreciar a Álvaro Cervera enfadado con el juego mostrado por su equipo. Y no es para menos, ya que al Cádiz CF se le ha vuelto a escapar puntos en el tramo final del partido, como ya sucediera la anterior jornada ante el Real Oviedo. Ya son tres puntos los que el conjunto amarillo se deja por el camino.

Un gol en el minuto 89 de Álex López, que acababa de entrar en el terreno de juego, ajustició al conjunto de la 'Tacita de Plata', para que el marcador reflejase lo que se había visto en Son Moix, estadio del RCD Mallorca.

Álvaro Cervera, ya en la rueda de prensa posterior al partido, confirmaba la superioridad del conjunto bermellón en el campo: "El Mallorca se ha merecido marcar antes. Hicimos una segunda parte muy mala".

Además, diferenció los puntos perdidos frente al Real Oviedo y frente al Mallorca: "El Oviedo no creó peligro, el Mallorca fue mejor".

Asimismo, no se mostró contento con el juego del equipo: "Cuando uno cree que se deben hacer las cosas de una manera y se hacen de otra, pasa esto. No me gusta estar dentro del área. Los de arriba deben hacer salir al equipo".

Cifuentes: "Hoy no hemos dado la mejor versión".

A la conclusión del partido, Alberto Cifuentes, que se erigió como héroe para evitar una goleada del conjunto insular, atendió a los medios de comunicación en zona mixta: "La segunda mitad no ha sido lo buena que hubiésemos deseado y nos ha costado parar al rival. El partido iba demasiado rápido para lo que estamos acostumbrados, por las idas y venidas".

Por último, concluyó que "las salidas siempre son difíciles y hoy no hemos dado la mejor versión".

Edu Ramos: "El resultado nos deja un sabor agridulce".

Uno de los últimos fichajes del Cádiz CF, Edu Ramos, debutó con derrota frente al RCD Mallorca. A pesar de su buen hacer en el terreno de juego, el Cádiz CF no consiguió sacar nada positivo.

Esto afirmaba a los medios de comunicación el mediocentro andaluz: "Esperaba sacar algo positivo. Lo hemos intentado hasta el final y se han ido los puntos".

Rescató la primera parte del encuentro: "La primera mitad ha sido disputada y en la segunda nos hemos metido atrás. El resultado nos deja un sabor agridulce".

Por último, y para concluir su participación en zona mixta, Edu Ramos afirmó que "entrenando he estado bien y en el campo también. Estoy contento por el recibimiento del equipo. Ahora toca seguir trabajando".