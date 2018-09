El Barça estrena la Liga Iberdrola con tres puntos en el bolsillo

El balón de la Liga Iberdrola ha empezado a rodar este fin de semana. Después del parón de selecciones, la competición ha empazado fuerte para el Barça, que han viajado a Bilbao para disputar la primera jornada en Lezama contra el Athletic de Bilbao. Un campo siempre difícil contra un equipo que se llevó los tres puntos la última vez que se vieron las caras, en el Mini Estadi. Además, no le ha faltado ese toque de emoción que hace que este tipo de partidos sean especiales: Marta Unzué se ha reencontrado con sus ex compañeras azulgranas después de salir cedida al club vasco este verano.

Marta Unzué con el 4 en la espalda en su último año como azulgrana. Foto: Jordi Valle, VAVEL.com

Fran Sánchez ha alineado tan solo a dos de las nuevas fichajes: Kheira Hamraoui y Andrea Pereira. Paños ha demostrado que es la defensora indiscutible de los palos azulgranas y Pamela Tajonar ha visto el partido desde el banquillo. Quien también ha vuelto a recuperar su lugar en el once titular es Marta Torrejón, que recibió el alta médica antes de salir de Barcelona después de varias semanas lesionada.

Marta Torrejón contra el Chelsea antes de su lesión. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

Como era de esperar, ha sido un partido muy complicado para las chicas azulgranas. Los 20 primeros minutos han sido muy igualados con acercamientos por parte de los dos equipos. Ha sido entonces cuando, después de un saque de córner, se ha puesto el marcador a 0-1. El único gol lo ha marcado Ainhoa en propia puerta tocando sin querer el balón, que ha llegado hasta el fondo de la red. Un golpe duro para las locales, a quien les ha costado reaccionar. El Barça ha aprovechado entonces para apretar y dar caña al balón. Lieke Martens ha estado a punto de marcar el 0-2 con un remate de cabeza que no ha conseguido colar entre los tres palos. También Mariona ha tenido el gol en sus botas en la última jugada de la primera mitad después de una gran jugada individual de la futbolista holandesa Martens.

El Athletic ha tenido que hacer un cambio a la media hora de partido. Yulema Corres ha tenido que sustituir a Nekane, que no ha podido continuar por lesión. Fran Sánchez no ha movido ficha hasta los 60 minutos. La recién recuperada Leila Ouahabi ha saltado al terreno de juego para sustituir a Mariona Caldentey. El partido ha seguido muy igualado y con ocasiones para los dos equipos. Toni Duggan lo ha intentado con una jugada individual que ha terminado en el área pequeña. El Barça ha sufrido mucho para llevarse los tres puntos de Lezama y el Athletic no ha bajado los brazos y ha puesto en apuros al equipo entrenado por Fran Sánchez.

Toni Duggan durante la pretemporada en el Mini. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

El partido se ha puesto feo para el Barça en el minuto 60, cuando Melanie Serrano ha visto la segunda amarilla y ha sido expulsada del encuentro. Las chicas culés han sabido como manejar sus líneas para estar en defensa y en ataque a la vez, intentando poner el 0-2 sin permitir el 1-1. Han conseguido salir de Lezama victoriosas y con los tres primeros puntos de la Liga en el bolsillo. Un inicio de temporada lleno de dificultades, contratiempos pero con un final feliz.

Melanie Serrano, expulsada en el 60. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

Quien también ha reaparecido en este encuentro, aunque no lo ha hecho desde el once titular, ha sido Alèxia Puetllas, que recibió el alta médica junto con Marta Torrejón y Bussaglia, que no ha tenido minutos contra el Athletic. Quienes no han entrado ni si quiera en la lista de convocadas han sido las internacionales españolas con la absoluta y con la sub-20 Patri Guijarro y Aitana Bonmatí, que han descansado. La holandesa van der Gragt sigue sin tener el alta todavía y tendrá que esperar para debutar en liga.

El siguiente compromiso del FC Barcelona va a ser este miércoles 12 en Kazakhstan para disutar el primer partido de la UEFA Women's Champions League frente al BIIK Kazygurt.