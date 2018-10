Aleñá: "Estar lesionado es un infierno"

El FC Barcelona B consiguió su primera victoria en lo que va de temporada. Los de García Pimienta han tenido que esperar a la tercera jornada para sumar los primeros tres puntos a la clasificación y que han servido para alejarse de los puestos más bajos de la tabla.

"Soy jugador del primer equipo y aprovecharé las oportunidades que me den"

Pese a que forma parte del primer equipo del FC Barcelona, el centrocampista Carles Aleñá, tras recuperarse de la lesión, se ha entrenado esta semana con el filial y ha disputado minutos en la visita al CE Sabadell: “Es algo para coger rodaje, no creo que haya nada malo. Sé que soy jugador del primer equipo y aprovecharé las oportunidades que me den. Ahora viene un mes con muchos partidos en los que espero tener más minutos”.

"Estar lesionado es un infierno"

“Ha sido uno de mis veranos más duros. Me lo imaginaba diferente. Tras casi cuarenta partidos jugados, en el último partido, casi en la última jugada, me hice lo que me hice. Pero bueno, son cosas del fútbol, sabía que me tenía que operar y recuperarme durante todo el verano en la Ciudad Deportiva. Estar lesionado es un infierno, nunca lo había vivido” comentó el futbolista nacido en Mataró sobre su lesión que se produjo durante el mes de junio.

“El míster me comentó si quería tener un poco de rodaje después de la lesión pero nunca me obligaron a nada. Valverde me ha dejado claro que formo parte del primer equipo en todo momento, que esto sería tan solo circunstancial. Mi objetivo es jugar con el primer equipo, obviamente me gustaría ayudar al filial en lo que pueda pero mi intención es formar parte del primer equipo” explicó Aleña.

Por último comentó que está en el mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores, y eso dificultará entrar en los planes de Valverde. Pese a ello, tiene el claro objetivo de aprovechar todas las ocasiones que le den y aprender en todo lo posible para mejorar como futbolista.