Diego Martínez: "El equipo ha conseguido un triunfo al que le doy mucho valor"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha valorado el triunfo que ha logrado su equipo ante el Extremadura en el estadio Francisco de la Hera, al que le da "mucho valor" porque el conjunto local "aprieta mucho" y "el estadio es difícil". El gallego ha asegurado que el Granada CF ha hecho "el partido que necesitaba hacer para ganar". "Estuvimos bastante seguros y firmes. Sabíamos que nos podría tocar sufrir. Esto es la Segunda A, es muy larga. Tocarán partidos así y hay que saber competir. Ha habido ocasiones también para vencer. Hicimos el partido que necesitábamos", ha comentado.

Diego Martínez ha recordado que el Granada CF esta temporada es "un proyecto distinto" y tiene que "pasar página" con respecto a lo sucedido en la temporada anterior, en la que le costaba ganar fuera de casa. El gallego ha comentado que ha empezado de cero y a "competir" con sus argumentos. "Me quedo con que en un partido incómodo, feo, de lucha, que puede decantarse para cualquiera de los dos equipos en momentos puntuales, tengamos la fuerza mental de que, aunque te metan el empate, ir a por el 1-2. Con independencia de estar fuera o en casa, más allá del resultado, queremos que el equipo transmita y contagie. Que la gente se sienta orgullosa de nuestro esfuerzo", ha resaltado.

El técnico de los rojiblancos ha asegurado también que su equipo ha tenido varias oportunidades en el partido además de los goles y era "difícil tener precisión en este campo, que estaba inestable". El míster cree que el Granada CF ha empezado "bien el partido" y que el último tramo de la primera parte fue su peor fase, "por muchas faltas seguidas".

"Ellos tienen un equipo con mucha talla, con buenos lanzadores, son buenos en el juego directo y córners. Sabíamos que podíamos sufrir. Me quedo con que fuimos competitivos en esos momentos, con jugadores que van a contrapelo para este tipo de fútbol. Se han empleado al máximo. Me quedo con esa solidaridad. Aparte de las acciones de talento de Vadillo, Puertas o Pozo, nos hemos puesto el mono de trabajo cuando ha hecho falta",ha destacado. Martínez se queda "con la fuerza mental del equipo, que no se vino abajo" y ha asegurado que la reestructuración con defensa de tres centrales le dio "seguridad y confianza en las disputas".