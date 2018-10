Toni Dovale se marcha a Chipre

No todos los fichajes del mercado de verano tienen que ser de futbolista recientes del Rayo o nuevos fichajes para esta temporada, si no que de ex jugadores franjirrojos de hace unos años que aún se va siguiendo su futuro en el mundo del fútbol. Toni Dovale se marcha a jugar a Chipre después de haber estado jugando en la India.

Dicho esto, gracias a la página web eldesmarque, se pudo saber esa noticia del ex franjirrojo, que ha cerrado su etapa en la India.

El canterano del Celta la temporada pasada jugó en el Bengaluru FC, equipo de la ciudad de Bangalore en la provincia de Karnataka. Dicho esto, el coruñés ha apostado por volver a Europa firmando por el Nea Salamina, de la liga de Chipre. El equipo chipriota de Famagusta es el conjunto más antiguo de la isla del Mediterráneo.

Hay que decir que el zurdo ha jugado un total de 17 encuentros en la India, donde en la AFC Cup su situación fue especialmente identificada, ya que jugó cuatro partidos y logró tres goles. Ahora tiene 28 años y ha querido volver a Europa, a una liga dónde la presencia de jugadores españoles es muy importante.

Toni: “No puedo esperar más para empezar con este reto tan ilusionante en el Nea Salamina.”

Recordando un poco su paso como futbolista, hay que decir que debutó con el Celta en el primer equipo, después de haber estado varias temporadas en el filial, en la temporada 2011-2012. Aquella época como máximo dirigente del equipo estaba Luis Enrique. Toni jugó 14 partidos de lateral izquierdo, pero era una posición a la que no fue capaz de adaptarse.

Después de su paso por el Celta, se fue cedido al Huesca para después emprender su primera aventura en el extranjero, en concreto en el Kansas City de la MLS estadounidense. En la temporada 2015-2016 regresó a Galicia, pero en el Lugo para acabar firmando por el Leganés, aunque no tuvo minutos en la temporada y media que estuvo.

Lo mismo pasó en el Rayo Vallecano, en la segunda vuelta de la temporada 2016-2017, que llegó para reforzar al conjunto franjirrojo que estaba dirigido por Rubén Baraja. Aterrizó libre procedente del equipo pepinero y firmó por seis meses. Solamente jugó dos partidos en un total de 57 minutos.

En estos dos encuentros que estuvo presente, salió como suplente. En el primer partido que debutó fue contra el Mallorca, pero el resultado quedó 2-1 para los mallorquines, en el que Toni dio la asistencia de gol a Álex Moreno. Y el otro partido, fue el debut de Míchel ante el Getafe en el Coliseum, también con derrota 1-0, jugando 13 minutos.

Esta nueva etapa de Toni será su octavo equipo que juega en su carrera como futbolista.