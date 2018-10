Goleada para empezar

Volvía la Liga al Manuel Díaz Vega. Caras nuevas, misma ilusión y mismo objetivo para un Real Oviedo Femenino que pasó como un ciclón por encima de un Victoria que poco pudo hacer en la capital del Principado.

Llegaba Pedro Arboleya con muchas e importantes bajas al primer envite de la temporada. Celia, Carol Glez. , Yoli y Seila se quedaron fuera, y, además, en el banquillo estaban jugadoras capitales como Henar o Laurina, que arrastraron problemas físicos en los últimos días. Aún así, once de total garantías el que puso el conjunto carbayón para medirse a un Victoria que llegó con la intención de competir y buscar su opción, aunque desde bien pronto tuvo el partido muy lejos.

El partido fue un monólogo local, del minuto uno al noventa y dos, donde las carbayonas dominaron el juego a través del balón con buenas transiciones y llegadas por banda. Aunque no fue de esa manera como llegó el primero. Sólo diez de la primera y Cienfu probó desde lejos con un gran disparo que se estrelló en el palo izquierdo de la meta gallega. El rechace le cayó a Isina que asistió para que Paula empujase a la red el primer tanto de la temporada. Partido muy de cara desde el primer tercio y a las gallegas que les tocaba subir por una pared.

Poco después una nueva intentona para las azules. Córner desde la derecha y el remate de Alba Gordillo que atrapó bien Clara. Embotelladas las visitantes en su área, se sucedían las llegadas del Oviedo, con buenas acciones, tanto de Iglesias y Gema por derecha, como de Marta e Isina por izquierda. Fue esta última la que lo intentó desde fuera, pero su disparo al palo largo se fue fuera. . Seguían las ocasiones locales, y de nuevo Cienfu, como en la acción del gol, lo probó desde fuera, pero esta vez atajó bien Clara. La siguiente fue para Isina, que iba ajustando la mira y esta vez se encontró con el poste en su disparo.

Isina con cuatro goles protagonista del partido

La enésima de la primera parte fue para Paula, que recogió un balón muerto en el área que envió fuera. Pero, a tres del final, llegó el segundo. Balón que recoge María Méndez desde la frontal, y la internacional que golpeó, desvió ligeramente la visitante Merino, y el balón para dentro. Era el segundo y casi la sentencia. Una sentencia que llegó inmediatamente después, cuando Isina disparó desde casa para batir a Clara. 3-0, y las gallegas entregadas. Descanso.

La segunda parte tuvo el mismo guión, dominio total y río de ocasiones para un Real Oviedo Femenino que no levantó el pie del acelerador. Permutó a sus porteras Antonio Rodríguez, técnico del Victoria, dando entrada en el descanso a Sheila, que iba a tener trabajo. Al poco de comenzar este segundo acto, Pedro Aboleya también movió el banquillo, y lo hizo dando entrada a las cuatro jugadores de campo que esperaban su oportunidad. Henar, Alejandra, Laurina y la ex jugadora del Victoria, Cuque, entraron al terreno de juego con casi cuarenta minutos por delante. Al igual que en la primera parte, se sucedieron las llegadas de peligro y las ocasiones de las locales. La primera fue para Isina, que tras una gran dejada de Laurina envió alto.

Ya no iba a fallar más la "10". De hecho, tres minutos después, un centro tele dirigido de Marta Reyes desde la izquierda, lo cabeceó la propia Isina para hacer el cuarto. Fue de nuevo Marta quien llevó peligro por la izquierda, esta vez enganchando de zurda un balón caído al segundo palo que envió fuera. Tuvo más el Oviedo, y fue Laurina quien tras un gran balón de Isina buscó una vaselina que se le quedó cortita. Era el minuto ochenta y cinco, y ya parecía que el partido iba a morir con el 4-0, pero Isina no estaba de acuerdo con el desenlace. A tres del final, media vuelta y derechazo pegado al palo para el quinto, donde nunca iba a poder llegar Sheila. Y acto seguido, la propia Sheila se tomó demasiado tiempo en el control e Isina, que en área rival se mueve como en el patio de su casa, le robó la cartera y puso el sexto, que completaba su póker particular.

Al final, goleada de un Real Oviedo Femenino que empieza dando un puñetazo sobre la mesa y avisando de que, un año más, vuelve a ir muy en serio. Por su parte, el Victoria vuelve a tierras gallegas quizás habiendo solventado en la primera jornada la salida más difícil de la temporada, y con ganas de sumar ante su público el próximo fin de semana.