Igualdad en la tercera madrileña

Rayo Vallecano B – Las Rozas C.F. (2-2)

La ciudad deportiva del Rayo Vallecano acogía el primer partido de la jornada tres del grupo siete de la Tercera División. El filial vallecano se adelantó a los siete minutos de partido, en su primer acercamiento a portería, gracias a Migallón. Poco tiempo después, en el minuto 10, el conjunto visitante conseguía igualar el partido gracias a un penalti transformado por Rubén Blanco. El marcador no se movería más hasta mediada la segunda parte, cuando De la Torre puso el 2-1 en el luminoso. Poco tiempo después, en el 78', los visitantes consiguieron el gol del empate tras un tanto de Guadaño. Con el 2-2 se llegó al final del partido, consiguiendo las Rozas C.F. el primer punto fuera de casa.

Alcorcón B – Parla (0-1)

En el anexo alfarero, el Parla logró unos nuevos tres puntos frente al filial del Alcorcón. En los primeros compases del partido, la igualdad fue la nota dominante entre los dos conjuntos que se repartían la posesión. Conforme pasaban los minutos, los visitantes comenzaron a tener ocasiones claras que inquietaban a la defensa local, al igual que el Alcorcón B que también buscaba poner el primero en el electrónico. Sería después del descanso cuando el Parla se adelantó en el marcador gracias a Martín (56’). El marcador no se movería más, por lo que el Parla suma ya 6 puntos de 9 posibles y al filial alfarero le sigue costando conseguir puntos en su casa, ya que lleva dos derrotas seguidas en casa.

C.D.F Tres Cantos – Alcobendas Sport (0 – 1)

El Alcobendas Sport consiguió llevarse, en un trabajado partido, los tres puntos de la Foresta. El inicio del partido fue igualado entre dos equipos que buscaban la victoria. En el 27’ el equipo visitante tuvo que realizar el primer cambio, por la lesión de Dani Ramos. El partido llegó al descanso con el resultado de 0-0, en un partido muy cerrado con pocas ocasiones para ambos conjuntos. Tras la reanudación, el Alcobendas la tuvo por medio de Omar Álvarez que mandó un remate al larguero. Los visitantes disponían de más ocasiones de gol, hasta que en el 88´ ,Nacho Maganto consiguió el 0-1 definitivo. Los locales solo suman un punto en tres jornadas, mientras que los visitantes tienen siete puntos de nueve posibles.

Vicálvaro – Getafe B (0 – 0)

El Vicálvaro se enfrentaba al Getafe B en el Estadio Vicálvaro que estrenaba nuevo césped. Los dos equipos buscaron cosechar una nueva victoria, pero esto no fue así, debido a que el partido acabó con un paupérrimo 0-0 a pesar del gran partido que se pudo ver. La primera parte fue de igualdad. Ya en la segunda, el partido fue a mejor y los azulones fueron a más pero no pudieron conseguir el ansiado gol. En el último tramo del encuentro, los visitantes tuvieron buenas ocasiones que no pudieron materializar. Al final del partido, reparto de puntos.

E.F. Villaverde – San Fernando de Henares (0 – 1)

El San Fernando de Henares, en el Estadio Boetticher, se llevó los tres puntos, llevando ya seis de nueve posibles. Los primeros 45 minutos fueron muy intensos y con ocasiones claras para los dos equipos. Justo antes del descanso, en el 44', los visitantes consiguieron el gol de la victoria por medio de Aragón. Con este resultado de 0-1, el partido llegó al final.

C.D. Canillas – Trival Valderas (2-1)

El Canillas consiguió hacerse con los tres puntos en su estadio, el Vereda de Ganapanes. Los locales empezaron el partido con intensidad, logrando el 1-0 en el 25’ por medio de Izan. A los pocos minutos, los visitantes lograron la igualada por medio de Nevado (30’). El partido llegó al descanso con el 1-1 en el marcador, y no sería hasta el minuto 69 cuando el Canillas conseguiría el gol de la victoria por medio de Cejudo. El equipo de Canillas consigue los tres primeros puntos de la temporada, mientras que el Trival de Valderas, al no puntuar, se mantiene con 6 puntos.

Atlético de Pinto – Leganés B (0-0)

Reparto de puntos entre el Atlético de Pinto y el filial pepinero. Los visitantes tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria, debido a un penalti en el 80’ que paró el portero local. Durante el resto del partido, las ocasiones se sucedieron entre ambos conjuntos pero acabaron en nada, como la que tuvo el conjunto pinteño en el 67', que salvó Lombo con una buena parada.

C.D. Móstoles - Real C.D. Carabanchel (2-0)

El conjunto mostoleño cosechó un gran partido que le permitió llevarse la victoria frente un Carabanchel que dio la cara y realizó un buen partido. Al inicio del encuentro, los visitantes apretaron a su rival impidiéndole jugar con facilidad. No sería hasta después del descanso cuando los locales inaugurasen el marcador por medio de José Morato (67'). A los 11 minutos, los de Móstoles sentenciaron el partido con el 2-0 obra de Martinucho (78'). El Carabanchel cosecha la primera derrota de la temporada mientras que el Móstoles es segundo empatado a puntos con el líder.

D.A.V. Santa Ana - R.S.D. Alcalá (0-0)

Santa Ana y Alcalá acabaron cada uno con un punto más en su casillero, debido a que ninguno de los dos logró materializar sus ocasiones y llevarse los tres puntos. Ambos conjuntos dispusieron de ocasiones, como la que tuvo el equipo local en el 46' que salvó Juancho. Por parte de los alcalaínos, la tuvieron en el 65' por medio de Nanclares.

San Agustín de Guadalix - Pozuelo de Alarcón (1-0)

El polideportivo de San Agustín acogió el último partido de la jornada madrileña que enfrentaba al San Agustín y al Pozuelo de Alarcón. En la primera mitad el conjunto local se volcó al ataque en busca del gol, pero en frente tenía a un Pozuelo que buscaba las contras se defendía bien. Ya después del descanso, en el 63', Palacios hizo el primer y definitivo gol para su equipo.