Muñiz motivado con la Copa

Sin apenas terminar de saborear la última victoria conseguida por el conjunto blanquiazul ante el CD. Tenerife en Liga, el entrenador Juan Ramón López Muñiz y los jugadores ya tienen la mente puesta en la primera eliminatoria de Copa del Rey que disputarán mañana en La Rosaleda ante la UD. Almería a las 18:45 horas.

Como es habitual, el entrenador ha pasado por sala de prensa el día previo al encuentro para atender a los medios de comunicación para analizar y valorar el próximo choque copero. A pesar de que el objetivo claro y prioritario del conjunto de la Costa del Sol es el ascenso a primera división, Muñiz no desprecia la Copa y lo ve como una motivación para los jugadores y el club: “Es una motivación. Es una competición entretenida y en la que según vas pasando eliminatorias se va poniendo más emocionante e interesante. Para nosotros tiene que ser una motivación. Cada partido que disputemos con la camiseta del Club es una motivación. Es un torneo oficial, un campeonato en el que intentaremos superar las eliminatorias que nos vengan por delante y esta es una de ellas”.

Acerca del equipo titular, el entrenador asturiano no quiso desvelar los jugadores que serán de la partida, aunque sí dejo entrever posibles rotaciones sin especificar cuáles serán los jugadores ni las posiciones que rotará: “Haremos los cambios que veamos que sean necesarios para que el equipo pueda competir bien. Hay un equipo que jugó el sábado y mañana veremos cómo están los jugadores. Intentaremos poner al equipo que pensemos que puede superar la eliminatoria. Como siempre comento los días previos de los partidos, cualquiera de los 22 jugadores que están en plantilla pueden participar sin ningún tipo de problemas con el equipo. Lo vimos el otro día. Entra gente nueva, aporta y suma, y el equipo sigue creciendo. En ese aspecto el entrenador tiene tranquilidad. Sabe que cualquier jugador que salga a disputar el partido lo va a hacer bien. Ahí tengo una buena base para elegir”. Tampoco quiso desvelar que portero será el titular en el torneo copero, puesto que suele disputar el portero que es suplente en Liga, ya que en esta ocasión hay dos porteros de calidad junto al titular en Liga Munir: “Tenemos tres porteros, queremos que los tres estén en condiciones y que vayan teniendo todos los suficientes minutos como para jugar en cualquier momento. Queremos que los porteros estén bien, trabajando y aportando su granito de arena. Cualquiera puede ir convocado y jugar. Andrés está en la plantilla y puede jugar como Munir y Kieszek".

Sobre los jugadores que disputarán mañana el partido ante el Almería, Muñiz ha querido dejar claro que no es un premio a los que simplemente no juegan en Liga, si no que es un premio ganado a base de esfuerzo y trabajo en los entrenamientos a los no habituales en Liga, y si alguno no se lo mereciese no jugará: “Los que juegan es porque están mereciendo jugar y cuando algún jugador se queda fuera de la convocatoria, son jugadores que pueden ser titulares y jugar con el equipo. Al que juegue mañana no es que se le premie, es una recompensa al trabajo que están realizando y que en Liga no han podido disputar esos minutos, pero es un premio que se han ganado. Si hay alguno que no lo mereciera no lo pondría”.

En relación a los jugadores lesionados, el técnico dijo que Ontiveros se encuentra recuperado tras acabar tocado ante el Tenerife y que Pacheco con una sobrecarga va mejorando aunque parece descartado para el partido de mañana: “Ontiveros está bien, no tiene ningún problema. Pacheco va evolucionando muy bien según pasan los días, está entrenando con el recuperador a buen nivel, esperamos que los siguientes días se vuelva a incorporar al equipo sin ningún problema“.

Por último, Muñiz ha declarado sobre el rival, que el Almería y el Málaga se conocen muy bien, a lo que hay que unir a las casualidades de los sorteos que ha hecho que se disputen dos encuentros entre ambos en poco tiempo: “Son casualidades que se dan en Copa. A veces te toca alguien con el que has jugado en Liga o con el que vas a jugar. Se da mucho, nos conocemos mucho y no va a haber una capacidad de sorpresa muy grande”.