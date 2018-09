Previa RCD Mallorca - Real Oviedo: una oportunidad para los menos habituales

El RCD Mallorca intentará trasladar su gran momento en la Liga1|2|3 -en la que ocupa plaza de ascenso directo- al torneo del K.O en el partido que este martes le enfrentará a un Real Oviedo con ganas de olvidar la goleada encajada este fin de semana en su campo ante el Real Zaragoza (0-4).

La Copa se atranganta a los barralets desde el descenso de 2013

Durante las cinco últimas temporadas, los de rojo y negro tan sólo han sido capaces de superar la primera ronda en una ocasión (hace dos cursos ante el Reus) si bien después cayeron en la segunda ante el UCAM Murcia.

Antes, la Copa del Rey finalizaba para los barralets en septiembre. Así sucedió ante la AD Alcorcón (1-4 en 2014), UD Las Palmas (0-2 en 2015) y Huesca (0-1 en 2016) y se volvió a repetir el año pasado frente al Lleida, en la primera tanda de penaltis en partido oficial de los bermellones en Son Moix.

Oportunidad para los menos habituales

El técnico Vicente Moreno quiere olvidar su pasado más reciente en la competición del K.O impulsado por su excelente inicio en el campeonato regular.

Es muy probable que el valenciano aproveche la visita del conjunto asturiano para dar minutos a los jugadores que hasta ahora han tenido poca participación. De esta manera, se espera el estreno en partido oficial de Russo y Estupiñán.

"Alinearemos el once que está mejor por muchos motivos, muchos de los jugadores no acumularon mucho minutaje el viernes y hay futbolistas que quieren aparecer y demostrar. Alinearemos un once de garantías", ha zanjado Moreno en cuanto al posible once que salga de inicio.

El RCD Mallorca se reforzó este verano con once futbolistas, pero la base del equipo que ocupa la segunda plaza en la Liga la conforman los jugadores que conquistaron el ascenso la temporada pasada, con excepción del delantero Carlos Castro.

Anquela le da "la misma importancia" a la Copa

Los carbayones van a poner toda la carne en el asador. El técnico de los de azul, Juan Antonio Anquela, dejó claro a los suyos que hay que darle "la misma importancia" a la Copa que la que se da al campeonato regular en el seno del vestuario oviedista.

La cita, que llega con la urgencia de hacer olvidar las malas sensaciones del último partido en Liga, tendrá que servir a los asturianos para mejorar todos los aspectos tácticos en los que el Real Zaragoza les superó el pasado sábado en la cuarta jornada liguera, choque en el que los oviedistas cayeron goleados en su casa.

Pese a la necesidad de resarcirse y corregir los fallos colectivos, lo lógico es esperar cambios en el once que permitan a los jugadores menos habituales y a los que salen de lesión ir cogiendo minutos y rodaje en las piernas.

El rival, un hueso

Folch, que ya debutó el sábado, seguirá cogiendo ritmo saliendo de titular en Mallorca, y junto a él podrían hacerlo hombres como Champagne en portería o Carlos Martínez en el lateral, que aún no saben lo que es disputar un partido oficial como jugadores carbayones.

En mediocampo podría tener sus primeros minutos este año el canterano Cortina, e incluso Javi Hernández, ambos triunfales con el filial tras ganar el derbi en Segunda B ante el Sporting de Gijón, y Forlín y Aarón podrían presentar credenciales para que el técnico cuente con ellos en el once habitual de Liga teniendo más minutos en Copa.

Se caen de la convocatoria fijos como Alfonso Herrero, Carlos Hernández, Javi Muñoz, Johannesson o Berjón, y entran por contra canteranos como Jimmy o Jorge Mier para una cita en la que Anquela quiere rodar a los suyos, ya que, concluyó en la previa, "no hay mejor entrenamiento que un partido".

La última visita

La última ocasión que barralets y carbayones se vieron las caras en Son Moix tuvo lugar el 4 de septiembre de 2016, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la categoría de plata. El choque, por cierto, acabó con el resultado inicial.