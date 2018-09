Previa CD Tenerife - Cádiz CF: Llega el momento de los menos habituales

CD Tenerife Cádiz CF | 22:00

Comienza una nueva andadura para el conjunto amarillo en la Copa del Rey, un torneo donde el año pasado el equipo logró un magnífico papel llegando hasta los octavos de final y donde fue eliminado tras ofrecer una grata imagen ante un equipo de Champions como el Sevilla. Para el recuerdo quedará la eliminatoria ante el Betis, donde consiguió remontar en el Benito Villamarín con una goleada histórica tras haber eliminado anteriormente a Almería y Osasuna a partido único.

Una Copa del Rey que pese a ello no hace mucha ilusión al técnico cadista por su formato, como así reconocía en la rueda de prensa previa al choque: “La copa a equipos como nosotros no nos da nada. Sirve para darle minutos a los menos habituales”. Y minutos a los menos habituales intentará dar Cervera a los suyos, pero quizá menos de los que le gustaría. Son varios los jugadores con problemas físicos y que se quedarán en tierra para no forzarlos, dando por seguro que tendrá minutos de nuevo Brian Oliván y entrando por primera vez en la convocatoria el último fichaje, Dejan Lekic.

Último precedente negativo en una eliminatoria

El CD Tenerife llega al partido tras un inicio de temporada bastante flojo, en el que aún no ha conseguido sumar la primera victoria, pero con la ilusión de sus menos habituales en hacer un gran partido y cobrar protagonismo para revertir la situación en liga.

La última vez que ambos equipos se encontraron en una eliminatoria fue en los playoff de ascenso a primera de la temporada 2016/17, con mal recuerdo para los cadistas tras ser eliminados por la regla que favorece al equipo que mejor clasificación obtuvo durante la liga regular. Unos playoff donde el Tenerife tampoco pudo lograr el ascenso finalmente.

Partido de la temporada 16/17. Foto: laliga.es

El colegiado del encuentro

Óliver de la Fuente Ramos, natural de Valladolid y adscrito al colegio castellano leonés cumplirá su quinta temporada en segunda división siendo a su vez el árbitro más joven de la categoría. Hasta la temporada pasada ha dirigido un total de 76 encuentros en la Segunda División con un balance de 36 victorias locales, 20 empates y 20 victorias visitantes. Ocupó la cuarta posición en la clasificación del Trofeo Guruceta la pasada campaña.

Hay que recordar que hace dos temporadas fue quien expulsó a Álvaro Cervera en el partido disputado en Córdoba, que hasta entonces no tenía ningún borrón en su expediente como entrenador amarillo.

Convocatoria

Algunas novedades en la convocatoria de Álvaro Cervera, como la inclusión del canterano Sergio, pero no tantas como se podrían esperar en un partido de esta índole ya que varios jugadores se quedarán descansando por diversos problemas físicos, con lo que el míster no podrá hacer tantas rotaciones como desearía. Por parte del equipo canario, Etxeberría también aprovechará para ver en acción a jugadores que no han tenido mucho protagonismo y dará descanso a los tocados para no forzarlos de cara a la competición liguera.

Cádiz CF: Cifuentes, David Gil, Marcos Mauro, Servando, Brian, Correa, Kecojevic, Edu Ramos, Alex Fernández, Sergio, Agra, Salvi, Aketxe, Alberto Perea, Manu Vallejo, Carrillo, Dani Romera y Lekic.