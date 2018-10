Dmitrovic se afianza con su selección

Se acabó la época de selecciones para el portero del Eibar, Marko Dmitrović. El serbio ha disputado con su selección los dos encuentros pertenecientes a la Nations Cup, con un total de 4 puntos y demostrando una gran seguridad bajo palos.

A pesar de que el inicio de liga para los armeros no ha transcurrido como se esperaba, el portero serbio ha sido de los pocos jugadores que se puede sacar algo positivo, siendo un hombre clave en la victoria frente a la Real Sociedad.

Un buen conocedor del gran estado de forma del portero armero, es el seleccionador serbio Mladen Krstajic. Desde que el técnico está en el cargo, Dmitrovic ha sido un hombre clave para el equipo, siendo el portero titular en todas las competiciones que la selección balcánica ha disputado: Mundial, Eurocopa, Nations Cup…

Si bien es cierto que la actuación del equipo en el mundial no fue la esperada, en la nueva competición han demostrado detalles de una gran selección, siendo el portero del Eibar clave en los resultados conseguidos. En los dos partidos disputados el guardameta ha encajado dos goles, ambos frente a Rumania. No obstante, ha logrado algo que con el Eibar no ha podido hacer aun, dejar su portería a cero.

En el equipo vasco, ha encajado goles en todos los encuentros disputados: 2 frente al Huesca, 1 frente a la Real Sociedad y dos más frente al Getafe. Aunque las estadísticas defensivas del equipo sean realmente pobres, podían haberlo sido aún más si el serbio no hubiese estado entre los palos.



Este Sábado, tanto el portero como la SD Eibar tendrán una nueva oportunidad para dejar a portería a cero. El rival no va a ser fácil. Los de Mendilibar disputarán su cuarto encuentro liguero en tierras madrileñas, a partir de las 13.00 horas, en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.