Courtois, imbatido en el Escocia - Bélgica

La vuelta de Thibaut Courtois a la selección belga tras conseguir el tercer puesto en el Mundial fue cuanto menos buena tras conseguir vencer a Escocia por 0-4 con goles de Batshuayi (2), Hazard y Lukaku y donde el belga conseguiría ser imbatido gracias en gran parte a su impecable primera parte donde Escocia tuvo varias ocasiones peligrosas que Courtois consiguió salvar.

Courtois estrenó en este partidos unos guantes dorados como homenaje al Guante de Oro que recibió tras su gran Mundial en Rusia.

Tras el partido, Courtois dijo que estaba triste y decepcionado con los aficionados del Chelsea por haberse puesto en su contra tras su marcha al Real Madrid: "Me hacen sentir triste y, obviamente, no saben toda la verdad. Con suerte eso cambiará".

El portero belga dijo que en marzo tenía la decisión de firmar por el Real Madrid tomada: "En marzo la decisión ya estaba tomada y pensaba que el club la aceptaría. Cuando la transferencia se cerró, no me presenté a los entrenamientos del Chelsea para así no molestar al equipo".

Además, tuvo unas palabras de agradecimiento al club inglés: "Amo al Chelsea, me encantó jugar allí y estoy contento de haber ganado dos Premier, una Copa de la liga y una FA Cup".

Courtois también aclaró sus palabras cuando dijo que el nivel del Real Madrid era más alto que en el Chelsea: "Lo que dije fue que quizás los entrenamientos son a un ritmo más alto, pero esa es la calidad del Real Madrid, eso no significan que el Chelsea no tenga calidad".

Uno de los factores más importantes de la vuelta Courtois a Madrid y que ya ha aclarado en diversas ocasiones es poder estar más cerca de sus hijos que viven con su ex pareja en Madrid: "Tuve la oportunidad de volver a España para estar más cerca de mis hijos. Eso fue algo muy importante para mí".