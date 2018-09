Resumen España vs Croacia en UEFA Nations League (6-0)

¡Hasta aquí la retransmisión de hoy!

España cierra esta jornada de grupos con dos victorias y dejando un gran juego. Por su parte, Croacia no ha podido debutar con victoria.

93' FINAL DEL ENCUENTRO.

90' Se añaden tres minutos más.

89' CEBALLOOOOOS pudo poner el broche final.

81' Se duele Sergio Ramos de un golpe en el suelo.

74' Se retira Carvajal y entra Azpilicueta.

70' EL SEXTO DE ESPAÑA DE MANO DE SAÚL.

65' Se retira Saúl y entra Thiago.

62' Se retira Brozovic y entra Pjac.

59' Se retira Busquets y entra Rodri.

56' GOOOL GOOOL DE ESPAÑA. LLEGA EL QUINTO DE RAMOS.

49' GOOOL GOOOL DE ESPAÑA. Rodrigo, a pase de Asensio, hace el cuarto.

48' RUEDA EL BALÓN DE NUEVO

47' DESCANSO EN EL MARTÍNEZ VALERO.

45' Se añaden dos minutos de prolongación.

35' Y LLEGA EL TERCERO DE ESPAÑA. Otro lanzamiento de Asensio. Está pletórico el madridista.

33' GOL GOL DE ESPAÑA. No se lo pensó Asensio y se sacó su tiro con la izquierda, sorprendiendo a todos, para hacer el segundo de España.

29' Ahora es Croacia quien tiene el balón.

24' SAUUUUUUL HACE EL PRIMERO DE ESPAÑA.

19' Se retira Vrslajko, lesionado y entra Rog.

17' LA TUVO CARVAJAL.

14' SANTINIIII FUERA. Su remate no llega a colarse en la portería de David De Gea.

13' Tiene el balón España y la vuelve a recuperar Croacia en su zona defensiva.

7' MITROVIC EVITA EL GOL DE RODRIGO.

4' Falta a favor de España por una acción de Kovacic sobre Carvajal.

1' ARRANCA EL PARTIDO

El once de Croacia: Kalinic, Pivaric, Vida, Mitrovic, Vrsaljko, Brozovic, Rakitic, Perisic, Modric, Kovacic y Santini.

El once de España: De Gea, Carvajal, Nacho, Ramos, Gayá, Ceballos, Sergio, Saúl, Asensio, Isco y Rodrigo.

Ya están las alineaciones confirmadas.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido España vs Croacia en vivo, perteneciente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Martínez Valero a partir de las 20:45 horas.

El escenario del partido España vs Croacia en vivo es el estadio Martínez Valero. Está situado en la ciudad de Elche, Alicante. El recinto alberga los partidos como local del primer equipo del Elche, que milita actualmente en Segunda División . Inaugurado el 8 de septiembre de 1976, cuenta con un aforo de 33.732 espectadores.

El designado para el España vs Croacia ha sido el colegiado francés Benoît Bastien. El galo estará auxiliado por Hicham Zakrani, Frédéric Haquett, Benoît Millot y Jérôme Miguelgorry.

Atentos en el partido España vs Croacia en vivo a: Saúl. El mediocampista fue la sensación de España ante Inglaterra del pasado sábado y fue el autor del gol del empate.

Atentos en el partido España vs Croacia en vivo a: Modric. El recién galardonado 'The Best' es uno de los peligros de Croacia que ya demostró en Rusia su calidad.

Luis Enrique habló en la tarde del martes previo al partido de Croacia. En ella declaró: "Me encanta que haya ilusión, lo mejor que puede hacer un profesional en el terreno de juego es hacer felices a los aficionados. Tenemos que estar al margen de esa ola y centrarnos en el partido, los profesionales".

Zlatko Dalic analizó el próximo debut de su selección en esta UEFA Nations League. El croata definió a La Roja así: "Nos espera un partido importante y difícil. Hace tres días ganó y tienen una confianza añadida por haber ganado en Wembley. Luis Enrique ha insinuado que jugarán con presión alta. Así lo esperamos. En su casa no tienen nada que perder. Han empezado muy bien preparados".

Este será el séptimo enfrentamiento entre ambas selecciones. En los seis anteriores, España se lleva el premio con tres victorias frente a las dos de Croacia.

El último partido de Croacia fue ante Portugal en un encuentro amistoso que acabó con un empate a uno.

En el otro lado está Croacia. El de mañana supondrá el debut de los croatas en esta nueva UEFA Nations League. Tras el fantástico Mundial que protagonizaron, quedando subcampeones del Mundo, los croatas vuelven a competición oficial.

El último partido de España fue el pasado sábado en su debut en la Nations League que acabó con victoria de La Roja por dos goles a uno ante Inglaterra.

España llega a su segundo encuentro de esta fase de grupos de la UEFA Nations League. Tras la victoria ante Inglaterra, la nueva Roja de Luis Enrique quiere dar un golpe en la mesa ante la actual subcampeona del Mundo.