La Roja sienta cátedra en la UEFA Nations League

Como aquel auténtico partidazo cuando España perdió 2-1 ante Croacia en Burdeos por la Eurocopa Francia 2016. La Roja aspiraba a cobrarse la revancha ante su verdugo y ambos llegaban con altas expectativas.



Dos errores abrieron la cuenta

El partido inició intenso por parte de la Roja que soñaba con seguir afianzándose con nuevas certezas bajó las órdenes de Luis Enrique . La vigente subcampeona mundial tampoco quedó relegada y apostó por el contragolpe. A los 24 minutos, tras mucha intensidad en ambas áreas, Saúl Ñíguez abrió la cuenta para la Roja en Elche y anotó su segundo gol con la absoluta. España daba cátedra y ratificaba su mejor momento futbolístico. Croacia recibió un jarrón de agua fría, hace cinco días empató 1-1 ante Portugal en Faro.



La sucesora de Yugoslavia no encontraba la fórmula para recuperar la confianza, la selección española fue una de la sorpresas en la antepenúltima ventana internacional. Marco Asensio aprovechó un error en salida de los croatas ,extendió la diferencia y desató la algarabía en Elche . A los 35 minutos, Lovre Kalinic en propia puerta anotó el tercero. Croacia vivió un auténtica pesadilla y quedó expuesta. Los dirigidos por Luis Enrique fueron dominadores absolutos a placer. España parcialmente se aferraba al liderato del grupo 4 en la liga A.



La selección croata se complicó con faltas innecesarias, Marco Asensio ejecutó un tiro libre y el balón salió desviado. Rodrigo se asoció con Saúl Ñíguez y Dani Carvajal. Zlatko Dalic se quedó pensativo puesto que el planteamiento original no resultó. Luka Modric no participó del juego, el futbolista de Real Madrid no tuvo una grata noche. Ivan Rakitic intentó sorprender y tampoco pudo equilibrar las acciones.

Ambos deberán corregir pequeños detalles de cara hacia la segunda parte. El duelo válido por la segunda jornada cumplió con las expectativas, Inglaterra última con apenas un partido disputado.

Marco Asensio celebrando el segundo gol ante Croacia en Elche | Foto: UEFA

El calvario se profundizó

En el complemento , España volvió más decidida y buscaba extender el marcador. Croacia con 45 minutos en juego necesitaba recuperar la confianza. Rodrigo sentenció la historia. La selección croata recibió un durísimo golpe anímico post Copa del Mundo. A los 52 minutos, la Roja mantuvo la posesión del balón y fue superior. Mientras que la sucesora de Yugoslavia dejaba una pálida imagen. Sergio Ramos se asoció con Nacho. El experimentado defensor puso el quinto, España anuló todos los circuitos del rival.



Sergio Busquets salió e ingresó Rodri. Elche fue una verdadera fiesta, Croacia no fue ni la sombra de aquel equipo que compitió mano a mano ante Francia en la gran final mundialista hace dos meses en Moscú. Los dirigidos por Luis Enrique anotaron siete goles en dos encuentros , una auténtica locura en las primeras jornadas de la UEFA Nations League. A falta de 30 minutos para el final, cualquier cosa puede ocurrir. La absoluta no lograba una diferencia tan abultada desde aquel mítico 9-0 ante Austria en el Estadio de Mestalla. Isco anotó el sexto, España tuvo una fecha FIFA de lujo y una noche épica en Elche.



Croacia sufrió un goleada por última vez ante Inglaterra en 2009 , perdió 5-1 en Londres en la Clasificación Europea 2010 y con su once de gala sufrió otro duro traspié. La selección española fue una máquina y estuvo impecable en todas las líneas. La segunda parte fue un trámite para la Roja, por su parte su similar croata no mostró ninguna virtud. En 83 minutos de juego, el ciclo de Luis Enrique comenzó de la mejor manera posible.

Sergio Ramos ,el experimentado defensor celebrando el quinto tanto | Fuente: UEFA



La próxima ventana internacional se jugará entre el 8 y 16 de octubre, Inglaterra y Gales serán sus respectivos rivales. Mientras que Croacia chocará con Jordania y la Roja. España sumó 26 partidos invicta sin conocer la derrota y necesitaba seguir creciendo a pasos agigantados.