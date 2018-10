Se empiezan a notar la necesidad de puntos en la máxima división extremeña

OLIVENZA - VALDIVIA (2-2)

La jornada tres del grupo XIV de tercera división quedaba inaugurada con el partido disputado en el municipio de la provincia de Badajoz, Olivenza. Median sus fuerzas el Olivenza CF y el CP Valdivia, ambos con objetivos más que parecidos, que no es otro que mantenerse en la máxima división del fútbol extremeño. El Olivenza llegaba al encuentro con más necesidades de quedarse con los tres puntos en casa, ya que en las anteriores jornadas solo había cosechado un empate y una derrota, mientras que el Valdivia contaba con tres puntos en la clasificación gracias a su victoria en la jornada uno, mientras que en la segunda no fue capaz de evitar la derrota.

El encuentro no pudo empezar de peor manera para el equipo local, ya que en el minuto 37 el centrocampista Iván Cabanillas recibió roja directa, dejando a su equipo con diez con todo el encuentro por delante. A pesar de tener minoría en el campo, esto no pareció resultar un problema para el Olivenza, debido a que en el minuto 23 Diop abría el marcador y adelantaba a los locales, llegando al descanso con una ventaja de 1-0 para el Olivenza. Al inicio de la segunda parte, el Valdivia quiso aprovechar su superioridad numérica, abalanzándose hacia la portería rival e intentando dominar el encuentro, hecho que acabaría aprovechando el Olivenza cuando en el minuto 72 Juanpe dio una alegría a la afición y amplió la ventaja local a 2-0. En vez de venirse abajo, el Valdivia reaccionó inmediatamente y en al minuto siguiente Víctor de penalti, colocaba el 2-1 en el marcador. Tras este gol, el Valdivia se subió y se lanzó hacia la portería rival, mientras que el Olivenza se encerró atrás intentando mantener su ventaja, la cual no duró mucho cuando en el minuto 82 el delantero Israel a través de una falta colocaba al que a la postre iba a ser el definitivo 2-2. Este hecho provocó las protestas de los jugadores locales, provocando la expulsión por roja directa de dos de ellos que se encontraban en el banquillo, Sito y Juan Fernández. Por lo tanto, con este empate el Valdivia se queda con cuatro puntos y noveno en la clasificación, mientras que el Olivenza con dos puntos y en el puesto dieciséis en la tabla.

CP CACEREÑO - CASTUERA (2-1)

Lo que a priori se preveía como una victoria sencilla y abultada por parte del Cacereño, se convirtió en casi una heroicidad por parte del Castuera, pero se quedó en eso, en un casi. Su condición de claro favorito y el hecho de jugar en casa, casi le juega una mala pasada al Cacereño, que con esta victoria encarrila su tercer triunfo consecutivo colocándose en lo más alto de la tabla junto al CD Coria, mientras tanto por su parte el Castuera puede estar orgulloso de la imagen que ofreció en un campo tan complicado, pero eso no sirve de consuelo ya que con esta derrota se queda penúltimo en la clasificación por delante del Valdelacalzada.

El partido se inició con el guion esperado, claro dominio del Cacereño con grandes ocasiones que no eran capaces de materializar tanto por fallo propio, como por mérito de la defensa y portero rival. El partido prometía grandes tensiones, tanto es así que en el minuto 28 un miembro del cuerpo técnico del Castuera sería expulsado antes las múltiples protestas al árbitro, tras este acontecimiento el Cacereño aprovecharía el momento de incertidumbre del conjunto visitante para anotar un gol en el minuto 33 por obra de Alex Rubio, adelantando en el marcador a los locales. Tras el gol inicial de los cacereños, el Castuera no supo cómo reaccionar, hecho que volvería aprovechar los verdiblancos para colocar el 2-0 en el marcador, esta vez por obra de Eloy en el minuto 38, llegando al final de la primera parte con un claro dominador del encuentro, el CP Cacereño. Ya con el inicio de la segunda parte cambiaron los esquemas, el Castuera salió más enchufado y con ganas de darle guerra a su rival, tanto es así que en el minuto 61 Mati acortaba distancias de penalti y colocaba el 2-1 en el marcador. A partir del gol, el Castuera se vino arriba, pero no fue capaz de traspasar la defensa local y el marcador no se movió, quedándose en un definitivo 2-1.

MONTIJO - JEREZ (1-2)

El encuentro disputado en la localidad extremeña de Montijo dejó un muy mal sabor de boca a los locales y supuso una gran alegría para el Jerez, que ve cómo se aleja de los puestos de descenso y se acerca a los puestos de promoción de ascenso, mientras que el Montijo con solo un empate y dos derrotas en sus tres partidos, se encuentra en la zona baja de la clasificación. El partido fue fiel a lo que prometía, un encuentro entre dos equipos muy igualados, que no iban a conceder facilidades a su rival e iban a poner toda la carne en el asador, el inicio fue un auténtico ida y vuelta por parte de los dos equipos, con ocasiones para los dos y pocas concesiones por parte del contrario, pero sería el Montijo quien abriría lata en el minuto 37 por obra de su jugador Juan Antonio Macarro, llegando al descanso con una ventaja mínima de 1-0 y obligando al Jerez a remontar. Ya en la segunda parte el conjunto visitante dio ese pasito adelante que le ayudaría a diferenciarse en un encuentro tan igualado, siendo el delantero Chema Chávez quien igualaría el encuentro en el minuto 63. El partido entro en una balanza en la que la más mínima acción podría desequilibrarla, pero como bien se dice, hay que aprovechar tus oportunidades, y esto es lo que haría el Jerez cuando en el minuto 89 Diego barrero marcaría el 1-2, cerrando el marcador y el encuentro, que se decantaría con remontada y victoria del Jerez.

EMD ACEUCHAL - VALDELACALZADA (2-0)

El partido disputado en el municipal de Aceuchal era el más previsible de toda la jornada, ya que antes del encuentro se presumía una victoria sencilla para el conjunto local, la cual acabó llegando provocando una emoción increíble por parte de la afición local que ve como su equipo se mete en puestos de ascenso, mientras que el Valdelacalzada se hunde más aun en la tabla con cero puntos y siendo colista en solitario. El partido transcurrió sin mucha historia, la primera parte fue claramente dominada por un conjunto local que no concedió ninguna oportunidad a su rival, aunque fue incapaz de perforar la portería visitante llegando al final de la primera parte con un 0-0 en el encuentro. Ya al comienzo de la segunda mitad, el Aceuchal volvió a ser superior a un rival que no dio nada que ofrecer, no tardando en llegar el primer tanto del encuentro obra del jugador local Edu, en el minuto 61. Tras el gol inicial, el conjunto local se vino arriba, fruto de este esfuerzo llego el segundo gol esta vez por medio de Javi en el minuto 75, cerrando así un encuentro en el que el Aceuchal hizo honor a su condición de favorito y fue capaz de quedarse con los tres puntos.

CD AZUAGA - ARROYO (1-0)

En la tarde de domingo se disputó en el municipal de Azuaga un encuentro más que interesante marcado por un clima tormentoso, entre dos equipos muy parejos y contundentes, el CD Azuaga y el Arroyo. Ambas escuadras venían con la necesidad de obtener los tres puntos, ya que los dos equipos solo habían cosechado un empate en sus otros dos encuentros. La balanza se acabó decantando a favor de los rojiblancos que ven como los tres puntos se quedan en casa, mientras que los visitantes bajan en la tabla colocándose en puestos de descenso. El partido transcurrió sin muchos anti bajos, con una primera parte claramente dominada por los locales que vieron cómo se adelantaban en el marcador en el minuto 24, por medio del defensa Nono Rodríguez. La segunda parte sería un monólogo de la primera, con un CD Azuaga dominando el encuentro, pero sin ser capaz de perforar nuevamente la portería rival, mientras tanto por su parte el Arroyo hizo gala de una mejor defensa, pero a su vez de un flojo ataque, ya que no fueron capaces de perturbar la portería del meta local Carlos, quedándose un definitivo 1-0 en el marcador y certificando la victoria rojiblanca.

PUEBLONUEVO - CALAMONTE (0-0)

El partido disputado en el municipal Antonio Amaya volvió a dejar en visto las carencias de dos equipos que no son capaces de pasar del empate en lo que llevamos de competición, por su parte el Pueblonuevo con una derrota y dos empates se coloca a punto del descenso y con necesidad de una victoria en su próximo encuentro, mientras que el Calamonte cosecha su tercer empate consecutivo colocándose el duodécimo en la clasificación. El partido en sí no destacó por su brillo y por su juego, ambos equipos intentaron avanzar y colocarse en el área rival, pero la indecisión a la hora de atacar, y el buen hacer de las defensas rivales, hicieron que se diluyeran las esperanzas de estrenar el marcador de ambas escuadras. Cabe destacar el gran número de incidencias que se dieron a lo largo del choque, ya que se dieron hasta un total de siete amarillas entre ambos equipos. Con todo esto, se llegó al final del encuentro con un empate a cero que beneficia más al conjunto visitante que al local, pero ambos tendrán que mejorar sino quieren pasar apuros a lo largo de la temporada.

RACING VALVERDEÑO - EXTREMADURA B (1-3)

Saltó la sorpresa en el municipal de San Roque, un encuentro que a priori se pensaba que se iba a decantar hacia la victoria local, se acabó cerrando con el triunfo de los visitantes, que ven como con esta victoria toman un respiro en la tabla y recuperan sensaciones que parecían perdidas, mientras que el Valverdeño desaprovecha una oportunidad para colocarse en puestos de descenso y de dar una alegría a su afición. El partido se abría de forma vertiginosa, con un gol en el minuto uno del centrocampista Álvaro Romero que adelantaba al Extremadura B en el encuentro, sorprendiendo a los locales y dejando mudo a los aficionados presentes. No tardó mucho en responder los locales, ya que en el minuto seis y por obra de José Mari se colocaba el empate en el marcador. El empate no desanimó al filial del Extremadura, que en el minuto 27 volvió a aprovechar su oportunidad de ponerse por delante, cuando por partida doble, Álvaro Romero volvió a marcar y adelantar a su equipo, llegando al descanso con una ventaja mínima de 1-2. La segunda parte fue una auténtica lección de fútbol por parte de los dos equipos, por parte del Racing que intentó de todas las maneras igualar el encuentro, mientras que el Extremadura hizo gala de una gran defensa y aprovechó su oportunidad de rematar el encuentro cuando el minuto 83 el jugador Javi Casero daba la puntilla al choque, cerrando el partido y colocando un definitivo 1-3 en el marcador y una victoria para el Extremadura B.

MÉRIDA AD - CD DIOCESANO (0-0)

El partido disputado en la capital de Extremadura, se presumía a priori el encuentro de la jornada, entre dos equipos que presumiblemente estarán en la zona alta de la tabla al final de temporada, con este empate el Mérida se descuelga del liderato, pero se mantiene en puestos de ascenso, mientras tanto por su parte el Diocesano confirma su mal inicio de liga con solo dos puntos en su casillero y jugueteando con los puestos de descenso. El partido fue un auténtico ida y vuelta, con ocasiones para los dos equipos y con la sensación que en cualquier momento se podría abrir el marcador. En la segunda parte cambió un poco el guion, el Mérida dio un pasito para adelante intentando de todas las maneras batir al meta rival, pero fue incapaz, mientras tanto por su parte el Diocesano no fue capaz de aprovechar las escasas ocasiones de las que disputó ya que la defensa y el portero rival obraron de una gran manera, finalizando el partido y cerrándose el encuentro con un definitivo 0-0.

PLASENCIA - MORALO (1-0)

Gran partido se disputaba en la tarde del domingo en el municipio de Plasencia, entre dos equipos que sin duda no se conformaran con estar a mitad de tabla al final de la liga. El encuentro se disputaba con grandes expectativas, ya que no se podía predecir cual sería el equipo que se quedara con los tres puntos, en este caso fue el Plasencia quien obtuvo el triunfo con el que se acerca de forma muy exponente a los puestos de ascenso, mientras que el Moralo con esta derrota se descuelga de los puestos de arriba, pero sigue manteniendo sus opciones de colocarse en los puestos de promoción de ascenso. La primera parte del encuentro se caracterizó por ser un toma y daca entre los dos equipos, ambos se veían con opciones de adelantarse en el marcador y así lo intentaron una y otra vez, pero el acierto de ambos frustraban las oportunidades de los dos equipos, llegando al final de la primera parte con un juego bastante vistoso por parte de ambas escuadras. El inicio de la segunda parte fue muy parecido a la primera, ya que daba la sensación de que cualquiera podía llevarse el encuentro, sucediéndose múltiples ocasiones para los dos equipos, pero sin materializarlas. No sería hasta el minuto 84 cuando el delantero del Plasencia Kevin Levis, adelantaba a los locales en el partido y colocando el que sería a la postre el definitivo 1-0, vertiendo un jarro de agua fría sobre los visitantes que quizás merecieron algo más.

CD CORIA - AD LLERENENSE (2-0)

El encuentro que cerraba la jornada tres lo disputaban el Coria y el Llerenense, un partido que siguió el guion previsto, con victoria para los locales y una esperada derrota de los visitantes, que no fueron capaces de rascar ningún punto de su visita a Coria. Con esta victoria el CD Coria se coloca colíder junto al Cacereño, con pleno de victorias, mientras que el Llerenese se queda con los tres puntos que tenía en su casillero y más cerca aún de los puestos de descenso. El partido se inició con un claro dominio local, con claras intenciones de llevar la batuta del encuentro y sin conceder opciones al rival, tanto es así que en el minuto 28 el jugador Fuli colocaba 1-0 en el marcador, llegando al final de la primera parte con un único protagonista, el Coria. La segunda parte no cambiaría el guion previsto, y los locales siguieron dominando el encuentro y no permitiendo las ocasiones de sus rivales, ya en el minuto 73, Fuli marcaría su segundo gol y dejando tierra de por medio en el encuentro. Se llegó al final del partido con una victoria local de 2-0 y con la sensación de que el Coria puede aspirar a grandes cosas esta temporada.