López Garai: "No vamos a tirar la Copa del Rey"

Aritz López Garai ha comparecido hoy en rueda de prensa en la previa del encuentro de Copa del Rey que le enfrenta a su equipo contra el Sporting de Gijón. El técnico vasco ha asegurado que presentará un "once competitivo" aunque tendrá "cambios en el once porque hay que refrescar el equipo". El equipo será algo diferente a lo que habitualmente presenta el entrenador vasco, "hay gente que mañana va a participar que hasta ahora no han tenido los minutos necesarios", ha indicado el míster.

Tras la victoria frente al Elche, el Numancia afrontará de forma más tranquila el doble compromiso contra el Real Sporting. El entrenador ha asegurado que "no le gusta" eso de enfrentarse dos veces en cuatro días al mismo conjunto pero, cosas del calendario, al Numancia le tocará lidiar contra los asturianos repetidamente.

Al ser preguntado por la importancia de la Copa del Rey, donde el Numancia el año pasado realizó una gran campaña pero otros equipos de segunda reconocen la dificultad de progresar en la misma dada su formato, López Garai ha asegurado que "es un trofeo importante" y que se "va a competir dignamente para intentar pasar". El esquema del equipo no cambiará, seguirá fielmente su 4-3-3, donde no se va a salir del guión y "se verá a un Numancia reconocible".

Gaizka Campos, titular

Asimismo, López Garai ha asegurado la presencia de Gaizka Campos en la portería del Numancia, con Taliby de titular. Juan Carlos descansará. Por su parte, jugadores como Dani Calvo, Noguera, Luis Valcarce o Jordi Sánchez tendrán protagonismo a buen seguro. El Numancia jugará como local la primera ronda de la Copa del Rey, algo que no ha sido habitual en los últimos años. En el foco de todos estará la salida de balón, en la que la filosofía de juego provoca la asunción de riesgos pero esto es algo que "asume" el míster.