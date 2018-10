Sueño cumplido

No todo iban a ser malas noticias. Dicen que siempre hay que verle el lado positivo a las cosas y después de la derrota del Real Oviedo en Son Moix, ante el R. C. D. Mallorca no iba a ser menos.

Tras conocer las alineaciones de bermellones y de azules, se supo que el turno del lateral izquierdo recién fichado para el Real Oviedo Vetusta, Javi Hernández, había llegado. El de Jerez, que llegó a la disciplina carbayona en calidad de cedido, procedente del Real Madrid, disfrutó ya de minutos con Javi Rozada y ahora es Anquela el que depositó la confianza en él.

El lateral brindó un gran partido, demostró su poderío físico y su destreza con el balón, siendo de lo poco reseñable de un Oviedo que sumó una nueva derrota en lo que va de temporada, quedando por tanto eliminado de la Copa de S. M. El Rey.

Por su parte, el canterano Edu Cortina, jugador que lleva vistiendo la elástica azul desde la temporada 2006/2007, cuando era alevín, también pudo aprovechar la oportunidad brindada por Juan Antonio Anquela y cumplir, por tanto, un sueño que tenía desde pequeño.

Todo ocurrió tras la desafortunada lesión de Sergio Tejera, que acabó por ser sustituido por el canterano en el minuto 27. Al igual que su compañero en el Vetusta, Cortina tampoco se arrugó y firmó un buen partido, aunque no el suficiente como para evitar la derrota por la mínima de un equipo aún en construcción.

Veremos si en los continuos cambios a los que seguro se verá obligado a efectuar el entrenador jiennense, se incluyen los servicios de los dos chavales del Vetusta o si, por el contrario es la experiencia y la veteranía de los futbolistas ya asentados en el primer equipo la que deje en un segundo plano a nuestros dos protagonistas de hoy.