Nacho: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

Nacho fue esta mañana a la rueda de prensa, del Nuevo Estadio José Zorrilla y Sergio lo mantiene titular fijo en el lateral zurdo , y uno de los jugadores de la plantilla blanquivioleta con experiencia en la Primera división, fue el encargado de analizar en la sala de prensa el estado del equipo tras el parón liguero y qué puede deparar el próximo partido ante el Alavés.

“Nos ha venido bien este parón internacional: “Nos han venido bien para prepararnos físicamente, integrar a los nuevos en el grupo y coger los conceptos futbolísticos lo más rápidamente posible".Les ha servido para trabajar, así que no le a parecido mal”, dijo el defensa preguntado sobre la conveniencia o inconveniencia de parar un fin de semana LaLiga después de tres jornadas de competición"

Su aportación al equipo, Nacho destacó que “al final de temporada me gané el puesto y he empezado de titular, pero no te puedes relajar lo más mínimo porque esto es la Primera división y tienes que dar el máximo en todos los partidos. Personalmente me estoy viendo bien. En Primera hay que dar el máximo y jugar a otro ritmo, que ya conocía de antes. En Primera hay que dar siempre un paso más. Moi ha subido este año del filial y va a aportar, va a ayudar al equipo. La competencia siempre es buena. Sólo pienso en dar lo mejor de mí”.

Nacho habló de la defensa y del ataque. “Al final de la temporada pasada dimos un paso adelante en la defensa. Mejoramos muchísimo. Y este año hemos empezado igual y esperamos seguir así, aunque seguimos trabajando para perfeccionarlo todo. En ataque tenemos que mejorar nuestros números, aunque el gol depende de todos y vamos a intentar aportar para ganar cuanto antes. Los delanteros han venido a última hora y tienen que acoplarse. Necesitamos finalizar las jugadas, marcar, pero estamos trabajando bien y lo vamos a conseguir”.

El partido ante el Alavés va a ser muy complicado. Es un gran equipo, ya les conocemos de pretemporada. No nos van a regalar nada. Han hecho dos temporadas buenas en Primera y han empezado bien la Liga. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa. Ya hemos visto que puntuar fuera es muy difícil