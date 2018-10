Borja durante la rueda de prensa | Real Valladolid Borja: "Que llevemos dos puntos se puede ver de muchas maneras"

El mediocentro habló en la sala de prensa tras el entrenamiento / "Ya me encuentro bien y, si el míster me necesita y no ocurre nada raro antes del partido, podré estar disponible para jugar contra el Alavés", añadió Borja.