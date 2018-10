Declaraciones de Aitor García, Galán e Iriondo tras la primera victoria en casa

Tras la victoria contra el Lugo, Aitor García respondía tanto a Mediaset como al Rayo Majadahonda. Empezaría diciendo que estaban contentos porque era la primera victoria que conseguían en el Wanda metropolitano.

Dijo que han trabajado muy bien pero que les ha costado los últimos minutos pero que se van satisfechos con los 3 puntos y que tienen 6 y que el equipo es nuevo y que tenemos buenas sensaciones y seguir peleando.

Luego habla sobre lo que el míster pide, que es tocar la pelota y que lo intentan hacer lo mejor posible y que hasta ahora las cosas les están saliendo bastante bien con 6 puntos de 12 y que están muy contentos de los partidos que están haciendo y de la gente que está también muy agusto y feliz.

Después comenta que la idea está funcionando y que le jueves tienen un partido en Las Palmas de Copa y que irán a disputarlo y a pelear igual que lo están haciendo en liga sobre todo en los dos últimos partidos.

Habla sobre que el campo es una pasada, un estadio que tiene de todo y que cree que son el equipo con menos presupuesto pero con mejor campo de segunda división y que están muy contentos de que el atlético les haya dejado las instalaciones y que están intentando sacar el máximo partido.

Habla sobre que el vestuario es enorme y que es un campo de primera división y están muy agradecidos y que a pesar de que sólo se abre una parte, a la afición se la escucha genial y que están agradecidos por ello.

Comenta que tuvo sólo un golpe en la primera parte y cree que ha sido sólo un “bocadillo” y que espera estar para el jueves y que están todos optimistas. Por lo tanto piensa que no ha sido para tanto el golpe.

Afirma que está contento con ayudar a la victoria, sacar los 3 puntos adelante y espera que no sea el primero, si no quesea el primero de muchos.

Galán dice que están todos ellos muy contentos de haber podido sumar los tres puntos y que es la segunda victoria seguida después de un inicio en el que habían conseguido jugar bien en algunas fases pero no les habían acompañado los resultados y que por suerte ya empieza a acompañar un poco.

Él afirma que siguen el estilo del Rayo, el que les hizo quedar campeones de 2b y ascender y que simplemente se están adaptando todo los nuevos al sistema de juego que tienen ahí y que empieza a verse y con consistencia y que durante todo el partido son capaces de mantenerlo y que les está resultando.

Afirma que quizá choque que un recién ascendido se atreva a tener el balón y a tratar de generar todas las ocasiones a través de sacar el balón y de la posesión y que es una idea del míster y que cree en ella de hacerlo y que les transmite esa confianza de poder hacerlo y que está saliendo y que así siga.

Afirma que es todo un lujo poder jugar en el Wanda de local y que espera que sea el máximo tiempo posible y que ojalá consiga hacerlo un fortín y que cree que les viene bien el poder jugar ahí y que lo recuerden como un fortín.

Él cree igual que todo el mundo y que venir al Wanda es un premio también para toda la gente de Majadahonda que los ha estado siguiendo desde tercera y 2b en el cerro y que tiene al equipo como profesional y que hay muy buenos equipos en un “pedazo” de estadio y que es toda una “gozada”.

Comenta que a pesar de que todos han jugado en buenos campos les da envidia (cree) que puedan jugar ahí cada 15 días. Normal con un campo de esas condiciones y tamaño, que es alucinante poder estar ahí.

Cree que tiene un plantilla muy amplia y que les va a poder ayudar a afrontar los 3 partidos que les han puesto todos muy seguidos y que cree que va a ser una prueba para el equipo y que van con toda la ilusión del mundo a las Palmas a ver si pueden ganarlos ya pensar en la Liga de nuevo contra el Granada.

Iriondo comenta que cree que han jugado muy bien por hacer ocasiones y que los rivales no las hagan hasta el 70 que no han llevado el control y han defendido bien y que ha sabido sufrir y es otra de las facetas que un equipo debe tener y si no hay que saber sufrir y que el equipo lo ha hecho pero que los 70 primeros minutos han generado mucho juego y ocasiones.

Habla obre que Aitor ha dispuesto de 3 ocasiones fruto de su trabajo, precisamente, y no ha tenido la fortuna de materializarse pero ha hecho un trabajo estupendo y habla sobre que tienen varios delanteros y que van a usarse todos y que están en formación y tiene que hallar el ideal que es bueno que no sea un 11 y que el rival ha hecho también un buen trabajo.

Afirma que no han perdido muchas veces y que las sensaciones que tuvieron contra el Mallorca donde no ganaron el partido, fueron buenas y cree que el equipo está en progresión desde el primer partido hasta el de Lugo quitando, quizá, esos 20 minutos donde han sabido sufrir, el equipo va mejorando cada día y eso es importante y que si tiendes a mejorar esas ocasiones lo normal es que ganen pero, quizá, tendrían que haber cerrado mucho antes el partido pero no ha podido ser y que están contentísimos con la victoria y que les hacía falta ganar esos 3 puntos.

Afirma que hay mucha controversia en cuanto a la filosofía, que él no cambia la idea de mejorar cada día y de trabajar con todos los jugadores pero que luego llega la hora de competir y hay que adaptarse a lo que hay, hay que vivir ese instante y, efectivamente, iba a salir Jeisson pero en el centro de campo no tenía muchas alternativas y tenía que meter ahí a Rafa para mantener un poco el control del juego o del no juego ya que les estaban empezando a llegar y ha optado por en vez de hacer la presión donde estaba el balón donde podía llegar porque les estaban alcanzando, o bien de una manera u otra y que cree que lo importante en situaciones así es ganar y no ser infiel, que es por encima de todo, ganar pero jugando de una manera y si no podemos jugar tendrán que seguir trabajar para jugar así los 90 minutos.

Él cree que el calendario ha hecho que no tengan mucho tiempo para recuperarse porque tienen en 6 días 3 partidos donde tiene que viajar a Granada y a las Palmas y que, teniendo en consideración que, las Palmas jugó el viernes vuelve a jugar en su casa sin desplazarse el jueves y que es una situación desigual, por decirlo de alguna manera y que el calendario ha salido así y que se adaptan a él y como tiene 25 jugadores is no juegan unos, lo harán otros y que irán a ganar el partido ahí.

Habla sobre que Aitor García andaba cojeando y que tenía un golpe en la parte donde se inicia el cuádriceps y en la rodilla y que tenía problemas y han optado por cambiarlo y que saben que ha hecho un gran partido el tiempo que ha estado y ha sido una lástima que, en esa jugada, porque era de contraataque estupenda y se le ha hecho una entrada sin balón pero que el árbitro no lo puede ver todo y como en la jugada iba por otro lado el balón y no han sido pitados adecuadamente ahí y lo peor de todo, además, es que se les ha lesionado el jugador y espera que no sean mucho esas contusiones que se pasen en 3 ó 4 días y que lo tendrían muy rápidamente en el equipo.

Cree que la situación actual es buena con un equipo que ha hecho 18 fichajes y que algunos han llegado la semana anterior y otros hace 2 semanas, y que algunas veces cuesta hacer cosas hasta que la gente se adapta a lo que ellos quieren hacer y que son buenos jugadores todos los que han venido pero tienen que saber todos a qué juegan y que tuvieron una pretemporada en la que, para algunos, era alarmante porque no ganaban nunca, pero estaban poniendo las primeras piedras de un edificio que quieren hacer y cree que lo que merece la pena lleva tiempo y entonces no les preocupaba ese resultado, sino lo que jugábamos y no se han salido de esa idea, otra cosa es que a lo mejor haya habido algún partido en la que no los dejen jugar y hay que felicitar al contrario, pero no se van a salir de esa idea y los chicos que han venido nuevos dentro de nada podrán contar con ellos a pleno rendimiento porque sabrán a lo que juegan en todo momento.

Afirma que no le dan tanta importancia a la táctica sino al sistema para no dejar hacer a los rivales y van a tratar de sacar el máximo partido a sus jugadores, tratando de sacar siempre a los que están mejor pero en su trabajo la táctica la dejan en un segundo lugar y que lo importante es tratar de hacer jugadores que entiendan el juego y que sean inteligentes y que decidan ellos y que no tienen ninguna jugada establecida y que hay una posición inicial en el campo que para ellos no les es agresiva porque les da lo mismo que ellos la cambien porque ellos, en definitiva, deciden lo que hay que hacer en cada momento y que cada jugada siempre es distinta y que le gusta tratar al jugador como siempre le hubieran gustado que le trataran y a él y que las tácticas rígidas, de alguna forma, hace que para el jugador, sea el resultado de estar bien preparado físicamente y muy disciplinado, además, buscando jugadores responsables y se trabaja sobre eso y que lleva tiempo y deberán tener paciencia y que el equipo está en una buena línea.

Sobre la selección peruana, comenta que le alegraría muchísimo que Jeisson pudiera llegar y que sería señal de que en el Rayo habría hecho un gran trabajo y eso es lo que verdaderamente le importa y que sería, para Jeisson, muy importante y que ojalá haga un buen trabajo en el rayo y llegue a la selección.