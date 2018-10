Cristóbal Parralo: "El Extremadura nos ha puesto las cosas difíciles"

El Alcorcón logró el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey con una victoria por la mínima frente al Extremadura. En un partido donde el protagonismo fue para los jugadores menos habituales, un tanto de Juan Muñoz fue suficiente para que los alfareros se llevaran el triunfo.

En el primer análisis del encuentro, Parralo se mostró contento por el rendimiento ofrecido por el equipo: "Los menos habituales lo son hasta el momento, porque eso no significa que no puedan luchar por entrar en el once cada semana. Esto es un trabajo de equipo y de grupo y salga quien salga, hay que conseguir que el equipo no pierda la identidad. Hoy hemos tenido cosas buenas y otras no tan buenas pero el equipo ha competido, y eso es lo que buscamos".

El entrenador alfarero aprovechó para felicitar a su rival de hoy: "No he analizado al equipo rival ni me gusta hacerlo. Solo puedo decir que el Extremadura ha competido muy bien, nos ha puesto las cosas muy difíciles y lo felicito por el juego que han desplegado".

También hubo buenas palabras para Juan Muñoz, autor del gol de la victoria: "En el descanso le he dicho que lo siguiera intentando, que el premio llegaría y así ha sido. Es un chico que está trabajando muy bien, es un jugador con mucho futuro y estoy seguro que nos va a aportar muchísimo durante la temporada".

Tras conseguir la victoria, Parralo solo piensa en el siguiente compromiso de liga frente al Deportivo de la Coruña. Además, no se quiso mojar sobre el actual sistema de competición de la Copa del Rey: "Creo que hay personas más importantes y con más responsabilidad para poder opinar sobre este tema. Nosotros nos intentamos adaptar al sistema de cada competición. Lógicamente hay equipos muy potentes, pero también hay muchas sorpresas, nosotros tenemos que ir partido a partido y ahora lo más importante es el próximo partido de liga".