A un paso de los grandes

Cambio de chip. La Copa del Rey volvía a León tras una jornada de Liga nefasta para la Cultural, en la que se veía superada por uno de los filiales más débiles de toda la categoría: Las Palmas Atlético. El conjunto de Cea se estrellaba una y otra vez contra un muro amarillo que supo aprovechar un error garrafal de Palatsí para hacer el único tanto del partido y así llevarse los tres puntos a las islas. Pero la vida da muchas vueltas y en tan solo cuatro días el portero pasó de villano a héroe.

Hace una semana el equipo leonés viajó a tierras madrileñas para disputar la Primera Ronda del “Torneo del K.O.” frente al Navalcarnero. La Cultural sufrió, pero la calidad se vio reflejada en el marcador final: 0-2 y a Segunda Ronda.

El nuevo emparejamiento enfrentaba a los leoneses con otro equipo madrileño, en este caso el Fuenlabrada, en el Municipal Reino de León. La tarde era calurosa a orillas del Bernesga y no por la tensión existente en el partido, ya que prácticamente no hubo ocasiones manifiestas de gol. Una primera parte de mucho juego de posesión de una Cultural que se sentía dominadora de la situación, pero no del marcador. Y eso lo aprovechó el conjunto visitante: la primera oportunidad de los azules tras la reanudación fue transformada en gol. Un centro desde el costado derecho del ataque madrileño fue rematado en el segundo palo por el lateral zurdo Souley Gassama. De nuevo, la Cultural tenía que remar a contracorriente para remontar el encuentro, como ya debió hacer en Pontevedra y ante el filial de Las Palmas, en ambos casos sin fortuna. Pero no iba a ser el caso en esta ocasión.

La Leonesa despertó tras el gol y trató un juego mucho más directo. Pero el gol no llegaría hasta el minuto 66 de partido: Hugo Rodríguez botaba un saque de esquina directo a la cabeza de Aridane Santana, quien mandaba el balón a la red para poner el empate a uno en el luminoso. La afición leonesa despertó con el tanto de su delantero centro, cambiando los pitos por cánticos y aplausos. Los pupilos de Cea se percataron del apoyo de su hinchada y comenzaron con un asedio continuo sobre la portería madrileña en lo que serían los mejores minutos de los locales sobre el césped. Pero a pesar de la insistencia, la Cultural no encontraría el camino del gol y el encuentro finalizaba con empate en el marcador, lo cual forzaba la prórroga.

Treinta minutos más de juego, quizás los peores de todo el partido, pues los jugadores de ambos equipos notaban el cansancio acumulado durante todo el encuentro. Ni leoneses ni madrileños arriesgaban, los minutos pesaban y el tiempo corría muy lentamente sin apenas ocasiones de gol. De esta manera se llegaba a la lotería de los penaltis.

La portería del fondo sur sería la protagonista durante los próximos minutos. Comenzaban lanzando los visitantes, mientras que la Cultural sería quien tendría la presión de lanzar a continuación. De esta manera se llegó al quinto lanzamiento, en el cual el protagonista pasaría a ser un Jorge Palatsi cuestionado durante toda la semana tras el error que cometió el pasado fin de semana y que costó a su equipo la primera derrota en Liga en el Reino de León. Pero esta vez el portero se vistió de gala y detuvo el penalti ejecutado por Randy Nketa. La responsabilidad pasó así a Saúl González, quien se encargaría de transformar el penalti decisivo para la Leonesa.

Tras más de dos horas de juego, el coliseo leonés estalló de júbilo y la alegría se instauró en las gradas. La Cultural pasaba a Tercera Ronda de la Copa del Rey dejando atrás al “Fuenla”, pero con mucho trabajo por delante si quiere lograr los objetivos planificados para esta campaña. Ahora pues solo queda esperar rival para la Tercera Ronda en el sorteo que tendrá lugar el viernes 14 de septiembre en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

El premio es seguro si se consigue la clasificación: un equipo europeo. A León le da igual quien toque. Sueña en Copa y quiere a un grande en su ciudad. Llámenlo Madrid, Barcelona o Atlético. Aunque para ello será necesario eliminar a otro rival. El viernes lo sabremos.