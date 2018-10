Borja Mayoral, presentado con el Levante UD

Borja Mayoral ha sido hoy presentado como nuevo futbolista del conjunto levantinista en el Ciutat de València. El futbolista madrileño lucirá el dorsal 2 en su nueva etapa como futbolista granota. Borja llegó a tierras valencianas el 31 de agosto y estuvo en el derbi valenciano entre el Levante UD y Valencia CF, pero de momento no ha debutado todavía con su nuevo club. Un Borja Mayoral que es internacional con la selección sub 21 y esta semana de encuentros internacionales ha disputado dos encuentros con "La Rojita", y marcó un tanto en la victoria por 3-0 ante la selección sub 21 de Albania.

El delantero español ha asegurado que se ha comprometido con el Levante UD principalmente porque le convencieron tanto como el presidente, Quico Catalán, y el entrenador, Paco López.

La primordial decisión de Mayoral era quedarse en el Real Madrid, pero el fichaje de Mariano por el club blanco ha forzado la salida del delantero madrileño. Él ha afirmado en la rueda de prensa que quería triunfar en el Real Madrid pero que las cosas vienen de esta forma y ahora mismo está muy contento en el Levante UD y tiene muchas ganas de empezar a jugar. El delantero tenía ofertas también de otros clubes españoles como son el Alavés y el Sevilla, pero finalmente se decidió por el conjunto valenciano. "Estoy aquí porque quiero estar. Me llamó Paco López y también me escribió Morales. Tenía Sevilla, Alavés y Levante y al final te tienes que decidir por uno y el Levante empezó bien, vi la plantilla, que jugaban con dos delanteros y, además, me habían hablado muy bien del club", ha añadido.

"Creo que estaría en el Madrid si no hubiera llegado Mariano. Hablé con Julen Lopetegui y me dijo que quería que me quedase y que tendría oportunidades. Todo indicaba que me iba a quedar, pero hasta el 31 de agosto todo es posible y luego pasó lo que pasó por lo que ahora estoy centrado en el Levante", ha confesado el internacional.

La nueva incorporación granota ha querido destacar el objetivo de esta temporada de su nuevo club. "El objetivo del grupo es llegar a los 42 puntos lo antes posible y luego ver cómo va todo y creer que podemos hacer algo grande. Quiero ser mejor jugador que ahora y no me marco cifra de goles. Ojalá que pueda marcar muchos goles para ayudar al Levante".