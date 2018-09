Osasuna, fuera de la Copa, pero con buenas sensaciones

Osasuna el miércoles tuvo una cita importante en El Sadar: la eliminatoria de la Copa del Rey. Una eliminatoria a partido único frente al Reus. Los rojillos no pudieron llevarse la victoria a pesar del gran partido que completaron. Es por eso que Osasuna queda eliminado. Los navarros no dieron una mala imagen e hicieron un buen partido, no merecieron la derrota.

Los aficionados rojillos sumaban ya semanas desmotivados por la falta de ideas y buen fútbol del equipo. No veían a su Osasuna, un equipo que habitualmente da todo por sus colores y por llevarse los tres puntos. Pero esto cambió el sábado frente al Almería. El cuadro navarro completó un gran partido y consiguió sumar sus primeros tres puntos. En el enfrentamiento se vieron detalles que hacía mucho que no se disfrutaban en Pamplona: calidad, visión, ideas, buen fútbol. La afición disfrutó de su Osasuna y Sadar. El miércoles tuvieron otra cita en el estadio y siguieron en su línea. Los rojillos cayeron derrotados pero la sensación fue parecida a la del sábado. La derrota no fue justa y Osasuna fue superior.

Presión y pelea

El Reus se adelantó 0-2 en la segunda mitad. Pero los rojillos no se rindieron y pelearon hasta el final. Clerc anotó el 1-2 y la euforia fue protagonista en el templo. Los últimos minutos fueron inolvidables. El Sadar apretó y volvió la increíble conexión entre la afición y los jugadores. Otro de los puntos para destacar es la presión que está consiguiendo Jagoba Arrasate. En la pasada temporada el conjunto rojillo no destacaba por pelea y presión, pero en estos últimos encuentros el equipo lo ha conseguido. La mejoría en la delantera es increíble. El nivel ofensivo es muy alto y con esto llegarán las alegrías y los goles.

Sensaciones buenas con distintos onces

Jagoba Arrasate ha conseguido un equipo fuerte y guerrero con diferentes onces. El miércoles salió al césped diferentes titulares que frente al Almería. A pesar de este cambio, el resultado ha sido parecido: un juego muy bueno con ideas y buen fútbol. Las sensaciones son muy buenas y lo que está consiguiendo Arrasate no se veía en El Sadar en tres años.

Endika: "Llevo desde los ocho años trabajando para poder debutar en El Sadar".

Entre los cambios destaca la presencia del canterano Endika. El navarro completó un gran partido y demostró que tiene nivel de sobra para jugar con el primer equipo. No tuvo despistes, Osasuna tiene zurdo para años. Además el canterano es un gran rojillo y siente los colores, en rueda de prensa demostró la ilusión que tenía. La conexión de Endika con Kike Barja fue muy buena. Barja fue el mejor de los rojillos: peleó todos balones y demostró ser peligroso por la banda. David García también estuvo muy seguro e hizo un buen partido. Los más despistados fueron Olavide y David Rodríguez. No fue el mejor partido de ambos, aunque para David no está siendo la temporada. El delantero no está. El miércoles volvió el Roberto Torres que la afición tanto quiere, el navarro no está al 100% esta temporada pero en el encuentro fue vital. Sus centros a balón parado fueron muy buenos. Perea tuvo un buen debut que hizo un buen partido: demostró que Arrasate puede confiar en él.

A pesar de la eliminación, Osasuna consiguió generar buenas sensaciones. Los últimos minutos fueron espectaculares y emocionantes. El Sadar se volvió con el equipo y se volvió a ver la conexión entre ambos. La dinámica es muy buena. Ahora el club rojillo piensa en ganar al Nàstic en Tarragona.