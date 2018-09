Michel: “Tenemos que sumar en Primera ya”

Después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva a las 10:30 horas a puerta cerrada, Michel compareció en la sala de prensa para responder a las preguntes de los medios, pocas horas antes del partido en El Alcoraz ante el Huesca a las 21.00 horas.

Empezó hablando del rival, diciendo que la motivación que tienen es máxima, pero a la vez el míster entiendo el condicionante del Alcoraz y a la vez su estreno en Liga. Quiso añadir que, “tenemos que estar al 100% y el rival hará lo mismo. Si quieres un condicionante extra, qué mejor que puntuar en Primera. Mejor motivo que ese no hay porque hay que hacerlo ya".

Siguió hablando sobre los jugadores disponibles y el parón por selecciones. Dijo que, “contamos con todos los jugadores más o menos al 100%. No hay lesionados y a día de hoy con una plantilla tan amplia hemos intentado jugar a amistosos y ser lo más competitivos posible y buscar esas sensaciones que solo te da la competición.”

Michel: “Pienso que tengo muy buenos jugadores, pero no un buen equipo. Hay que hacer un buen equipo con esta plantilla.”

Y para hablar sobre el tema del parón dijo que hubiera preferido competir, y a la vez han intentado meter entrenos más competitivos, pero hay que ver las sensaciones tras el parón y como seguir mejorando.

Con otro tema muy activo, es los partidos en EEUU, dijo que no hablado con los jugadores, pero que personalmente le encanta jugar en Vallecas, con la afición y se necesita. Michel añadió, “Si pudiera jugar las 38 jornadas en Vallecas, sería muy feliz".

Continuó comentando sobre la plantilla que es muy buena individualmente, diciendo que parte de la base de que es un juego de equipo. Dijo la mentalidad que intenta usar con la plantilla, “Cuando eres jugador egoístamente piensas en ti e intentar convencer al entrenador. Uno es bueno si es bueno para los otros 10. Puedes ser muy bueno, pero no estar dando lo que el equipo necesita.”

Dijo que la plantilla es la que tiene y a partir de ahí, a tope a sacar rendimiento y exigirles. Además, dice que, “Saben que habrá gente que se quedará fuera. Les dije que seguro iba a equivocarme en los primeras semanas, porque no he tenido tiempo de ver y de tener amistosos para ver qué pieza funciona mejor.”

Michel: “Todo el mundo tendrá su oportunidad porque necesito ver a todo el mundo. Ahora vamos a tener tres partidos en seis días. Qué mejor oportunidad que esa".

Siguió con el tema de Raúl de Tomás, dónde ha dicho que el futbolista hizo una temporada excepcional y, además, viene de un periodo donde no ha competido mucho, pero está seguro el míster que mañana tendrá la oportunidad seguro.

El tema que hace días que se comenta es el no poder jugar a Vallecas, y Michel ha dicho que para él es un hándicap no poder jugar en Vallecas con la gente y en condiciones de seguridad adecuadas, añadió que “Espero que se pueda resolver favorablemente y espero que tengamos una fiesta del fútbol en Vallecas con nuestra gente. El Club no me ha comunicado un plan B".

Habló, además, de uno de los fichajes de este verano, el de Imbula. Diciendo que esta bien y va a seguir con su periodo de adaptación, y mañana seguro que lo veremos. Michel ha querido decir que, “No habla español perfectamente, pero lo entiende. Entonces la comunicación con él es fluida es pero que más pronto que tarde a su máximo rendimiento. Creemos que nos va a ayudar bastante".

Y para terminar hablo de su rol fuera del banquillo, diciendo que puede hacer que esta plantilla de un buen rendimiento y exigirles al 100%, y además decirle a la gente que van a darlo todo por el Rayo. Con felicidad para acabar con la rueda de prensa ha dicho que, “Estoy dispuesto a ayudar por mi barrio, porque soy vallecano, pero mi mente es entender que tengo 27 jugadores y tengo que dejar a nueve fuera y eso no es fácil. Todo lo demás a partir de ahí es ayudar en lo que pueda".