Mariano: "Agradezco el interés del Sevilla, pero el Madrid es el club de mis sueños"

El dominicano Mariano Díaz habló anoche para la Cadena Cope en la que ha sido su primera entrevista tras su llegada al Real Madrid.

La vuelta al Real Madrid y la llamada de Julen

Lo primero que dijo fue hablar sobre su llegada al Real Madrid y agradeció el interés del Sevilla: "Fue todo muy rápido, muy ilusionado por poder volver al Madrid. Yo recibí una llamada de Julen y aquí estoy, muy contento. Él me dijo que estaba encantado de que volviese, yo le dije lo mismo y al final mi representante habló con el club y acabé firmando. El Sevilla se interesó en mi pero apareció el Madrid que es el club de mi sueño".

La elección del nuevo dorsal

Mariano también habló sobre algo de lo que se ha hablado mucho, su elección del número siete: "Es un número que estaba libre, me gusta y es un reto personal, estoy muy contento de llevar el número que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Butragueño y Raúl".

Marco Asensio comentó que no estaría con el dorsal 20 toda la vida, le preguntaron a Mariano qué pasaría si Asensio quisiese el dorsal siete a lo que Mariano contesto entre risas: "No lo sé, el no me lo ha dicho, he hablado hoy con él y no me ha dicho nada, tenemos muy buena relación y si me lo pide le diré ¿lo quieres?".

Sus comienzos en el fútbol

El abuelo de Mariano fue jugador de fútbol y comentó como le inculcaba el fútbol desde pequeño: "Cuando cumplí un año mi abuelo me regaló un balón entonces a partir de ahí ya tenía que ser futbolista, mejor o peor pero tenía que serlo. Me llevaba al parque y me enseñaba a mejorar, me corregía cosas y quería que fuese delantero".

El sustituto de Cristiano Ronaldo

La gente habla de que Mariano es el sustituto de Cristiano Ronaldo y que no llega a su nivel y Mariano tiene claro que "me motiva que la gente diga eso, me motivar estar aquí día a día".

Premio 'The Best' 2018

Se acerca la fecha para saber quien es el mejor jugador del año y Mariano, al igual que el vestuario, tiene muy claro quién debe ganarlo: "En este momento le premio 'The Best' se lo daría a Luka Modric, al igual que piensa todo el vestuario".

La pelea por la Liga

"No se quien es el favorito pero nosotros vamos a ir a por todas este año", dijo Mariano que confía plenamente en el equipo en la lucha por el título.

Convocatoria para la Selección

Mariano deja claro que sueña con la llamada de Luis Enrique para debutar con la Selección española. Mariano debutó con la República Dominicana pero aún tiene opciones de jugar con la Selección española ya que no ha jugado partidos oficiales con la República Dominicana.