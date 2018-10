Anquela "Nos ha faltado poderío ofensivo y no hay más”

Fuera de la Copa del Rey a las primeras de cambio, el Real Oviedo salió de la isla con una cierta intranquilidad por los malos resultados cosechados en las últimas fechas, y es que el equipo azul no esta llegando y decidiendo de cara a portería como lo hizo en el debut liguero, a esto hay que sumarle las bajas importantes de Tejera y Carlos Hernandez para los proximos partidos.

El técnico jienense se mostró claro y conciso en sus declaraciones durante la rueda de prensa en Son Moix, donde explicaba la falta de gol en el dia de ayer y en estos últimos partidos. “Hicimos una buena primera parte, pero nos faltó un poco más de mordiente. La segunda fue de ellos. Estábamos iguales en todo y el partido se decidió en una acción. No hemos podido ante un rival muy bien armado". A su vez recalcaba que “hemos jugado bien en medio campo, pero no nos han salido las que teníamos. Nos ha faltado poderío ofensivo y no hay más”, sentenció Anquela.

"Nos faltó algo arriba. Hemos querido pero no hemos podido. El Mallorca estaba muy bien armado y concede poco. En la primera parte estuvimos en una línea aceptable y en la segunda un poquito menos". A su vez el preparador carbayón comentaba que "Ellos tuvieron una ocasión, la meten y ganan porque es un equipo bien armado y sólido, con gente buena en ataque", explicó el técnico del Oviedo sobre su rival. "No me sorprende su buen arranque, sus futbolistas están a un nivel importante y son un equipo difícil de jugarles", agregó.

Fue el único representante del equipo azul quien se dirigió a los medios de comunicación, puesto que los jugadores, pese a pernoctar en la isla y entrenarse al dia siguiente en las instalaciones del equipo balear, no realizaron declaraciones posteriores al encuentro, sin duda un hecho un poco extraño, cuando al menos, el entrenador y algún jugador atiende a los medios de comunicación después de cada partido. Sin duda a remarcar.